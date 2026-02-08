Ajax is met de schrik vrij gekomen in Alkmaar. Lang keken de Amsterdammers tegen een 1-0 achterstand aan, maar in de blessuretijd redde Kian Fitz-Jim toch nog een punt voor Ajax: het werd 1-1. Het is een belangrijk punt voor Ajax in de strijd om plek 2, maar het spel is wel schrikbarend. De fans waren dan ook totaal niet te spreken over de wedstrijd.

Het duel stond vanaf het begin al op hoogspanning, voor beide ploegen móést er resultaat geboekt worden vanwege de eerdere resultaten. Feyenoord won namelijk van FC Utrecht eerder op de middag en dat was belangrijk voor de Amsterdammers. Ajax moest winnen om de druk op de Rotterdammers te houden. De wedstrijd begon gelijk met een boel aanvallen over en weer. Zonder dat er grote kansen kwamen, was het duel zeer vermakelijk.

Twee kansen in de eerste helft

Maar dat vermaak zakte al gauw weg, omdat zowel AZ als Ajax geen noemenswaardige kansen creëerden. Waar de vorige ontmoeting garant stond voor spektakel, was dat dit keer zeker niet het geval. De grootste kansen zouden zich pas rond de 30e minuut aandienen; toen Steur namens Ajax een gevaarlijk schot loste en twee minuten later Parrott hetzelfde deed aan de kant van AZ.

Wouter Goes

Het was alsof beide ploegen vanuit angst voetbalden, allebei bang om fouten te maken. Te vaak werd er met twijfel een duel ingegaan, of werd de bal maar wéér een keer breed gespeeld. Het zorgde voor de nodige onvrede op de tribunes. Die onvrede werd alleen maar erger aan de kant van de Ajacieden. In de 51e minuut kwam Ajax op achterstand door een doelpunt van Wouter Goes. Een schot uit de tweede lijn was te moeilijk voor Jaros om te pakken, de rebound was voor Goes.

Dramatische tweede helft

Ajax lijdt aan een tweede helft-syndroom, wederom was het verschil tussen het eerste- en tweede bedrijf immens groot. Waar Ajax vorige week nog een 2-0 voorsprong weggaf tegen Excelsior, verloren ze nu het duel in de tweede helft. Na de goal van Goes kreeg Ajax zelf namelijk geen enkele kans meer, en was AZ druk op zoek naar de 2-0. Die leek via Troy Parrott te komen, maar die goal werd door de VAR afgekeurd.

Ajax poogde nog een gelijkmaker te scoren, maar miste slagkracht. Grim wisselde veel, maar daar werd het spel niet beter van. Maar in de slotfase redde de ploeg toch nog een punt. Kian Fitz-Jim kopte in de 92e minuut de gelijkmaker binnen. Dat is een cruciaal punt voor de Amsterdammers. Het gat met Feyenoord bedraagt nu nog drie punten.

Herbeleef hieronder hoe AZ van Ajax won

AZ en Ajax kwamen onrustig uit de kleedkamer, beide ploegen leken wel bang de eerste tegengoal te incasseren. Die viel uiteindelijk in de 51e minuut. AZ kwam via Wouter Goes op voorsprong die het snelst reageerde op de rebound na een inzet vanuit de tweede lijn. Van dichtbij frommelde hij de bal tegen de touwen. Ajax kan aan de bak in Alkmaar.

Vlak voor rust kreeg Ajax steeds meer grip op AZ en drukte hen naar de eigen helft toe. Sean Steur was in de 30e minuut het dichtst bij een doelpunt. De middenvelder kreeg de bal op randje zestien aangespeeld door Davy Klaassen en loste een schot. Jeroen Zoet had de grootste moeite met de bal en tikte hem maar net uit het doel. Even later was ook Troy Parrott dichtbij een doelpunt. Uit de draai schoot hij gevaarlijk op doel, maar zijn schot werd van richting veranderd en rolde over de achterlijn. Na rust krijgen de ploegen weer een kans om de ban te breken.

Daarvoor waren de ploegen erg aan elkaar gewaagd. AZ was na openingsfase iets vaker op de helft van Ajax dan andersom. De uitploeg wilde vooral snel omschakelen en komt daarmee vaak snel voor de goal van AZ via Mika Godts en Rayane Bounida. Een schot van Isak Jensen in de twintigste minuut kon makkelijk gepakt worden door Vitezslav Jaros, die verder weinig te doen had.

Dat terwijl het begin in Alkmaar vermakelijk was. Nadat de wedstrijd iets later begon vanwege de rook dat het vuurwerk op het veld produceerde, schoten beide ploegen uit de startblokken. In de eerste tien minuten vond er nog geen schot op doel plaats, maar lag het tempo wel lekker hoog. Rayane Bounida deed een poging op doel na een mooie actie, en aan de andere kant was Troy Parrott met zijn hoofd gevaarlijk. Als de opening een voorbode is voor de rest van het duel, kan het weleens een heel leuke middag worden.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.