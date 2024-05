Willem II gaat met kampioenenmaker de Eredivisie in: trainer Peter Maes blijft in Tilburg

De Belgische trainer Peter Maes blijft bij Willem II. De trainer stapte middenin het seizoen in en werd met de Tilburgers meteen kampioen in de Keuken Kampioen Divisie. Nu gaat de Belg met de promovendus dus de Eredivisie in.

Dat maakt de club dinsdagmiddag trots bekend via de eigen kanalen. Maes volgde al vroeg in het seizoen Reinier Robbemond op, die vertrok na een slechte seizoensstart en pijnlijke nederlaag tegen rivaal NAC Breda. Met Maes aan het roer begon Willem II aan een indrukwekkende opmars, die uiteindelijk eindigde in promotie en de titel in de Keuken Kampioen Divisie.

Willem II-trainer verloor zijn vader vlak voor het kampioenschap: 'Denk dat hij boven heel trots is' Voor Peter Maes was vrijdagavond een avond om nooit te vergeten. De Belgische Willem II-trainer werd met de Tilburgers kampioen van de Keuken Kampioen Divisie. Het is een van zijn hoogtepunten in zijn trainersloopbaan, maar ook eentje met een wrang randje.

Na de beslissende wedstrijd tegen Telstar vertelde Maes uitgebreid bij ESPN over zijn moeilijke periode aan het einde van het seizoen. Hij verloor namelijk zijn vader. "Hij wilde niets anders dan dat ik doorging. Ik denk dat hij van boven meekijkt en dat hij heel trots is", vertelde Maes destijds. Hij gaf toen ook aan graag bij Willem II te blijven en dat de gesprekken snel zouden worden opgestart. Dat is nu dus ook gebeurd.

Keuken Kampioen Divisie | Zo verliep de meeslepende laatste speeldag voor FC Groningen, Roda JC en Willem II Willem II pakt de titel, FC Groningen is gepromoveerd. Bij Roda zijn er de tranen. De slotdag van de Keuken Kampioen Divisie is afgelopen en het werd nog een waar spektakel. Bekijk hier alles rustig terug via ons liveblog.

Maes heeft zijn contract verlengd tot de zomer van 2026. In Tilburg zijn ze daar erg blij mee. "Op mijn eerste werkdag was mijn taak bij de club duidelijk: Peter aan de club verbonden houden", vertelt de nieuwe technisch directeur Tom Caluwé op de clubsite. "Onmiddellijk na bekendmaking van mijn aanstelling heb ik daarom Peter gebeld om de gesprekken te starten. Het is geweldig wat de spelers en stafleden onder zijn leiding hebben gepresteerd."

Ook de trainer zelf is gelukkig met zijn contractverlenging. "Ik heb de club en de stad in korte tijd in mijn hart gesloten. Het vertrouwen dat ik voel van alle Willem II’ers doet mij uitermate goed en daarvoor ben ik ze zeer dankbaar. Ik blijf daarom ook graag langer verbonden aan deze mooie club."