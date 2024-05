Willem II-trainer verloor zijn vader vlak voor het kampioenschap: 'Denk dat hij boven heel trots is'

Voor Peter Maes was vrijdagavond een avond om nooit te vergeten. De Belgische Willem II-trainer werd met de Tilburgers kampioen van de Keuken Kampioen Divisie. Het is een van zijn hoogtepunten in zijn trainersloopbaan, maar ook eentje met een wrang randje.

Terwijl de fans in het stadion de spelers heel hard toezingen, vertelt Maes in gesprek met ESPN dat hij afgelopen maand zijn vader is verloren. De Belg legt uit hoe zijn vader op het sterfbed nog aan zijn trainersloopbaan dacht. "Hij wilde niets anders dan dat ik doorging. Ik denk dat hij van boven meekijkt en dat hij heel trots is", gelooft Maes.

FC Groningen gaat helemaal los na promotie naar Eredivisie, ook groot feest in Tilburg na Keuken Kampioen Divisie-titel Willem II Het zal nog lang onrustig blijven in Groningen en Tilburg. FC Groningen pakte door een overwinning op Roda JC het laatste directe promotieticket naar de Eredivisie en Willem II wist in Brabant de titel veilig te stellen. Het leverde bij beide ploegen prachtige beelden op.

De Belgische trainer werd vroeg in het seizoen aangesteld na het ontslag van Reinier Robbemond. Met Maes begon Willem II aan een wederopstanding, pakte het de koppositie en won het uiteindelijk ook de titel. Het is nog niet duidelijk of Maes komend seizoen ook in de Eredivisie te bewonderen is, want misschien blijft hij wel helemaal niet als trainer in Tilburg.

Hoewel iedereen er vanuit gaat, weet Maes niet of dit al zijn laatste wedstrijd was voor Willem II. "De gesprekken zullen wel komen. We zullen zien wat er komt, in de toekomst", zo antwoordt Maes geheimzinnig. Al verwacht hij dat het 'normaal gezien' wel goed komt met het nieuwe contract. Maes zelf wil niets liever dan trainer bij Willem II blijven. "Wie wil er nou niet voor zo'n mooie club werken?".

Keuken Kampioen Divisie | Zo verliep de meeslepende laatste speeldag voor FC Groningen, Roda JC en Willem II Willem II pakt de titel, FC Groningen is gepromoveerd. Bij Roda zijn er de tranen. De slotdag van de Keuken Kampioen Divisie is afgelopen en het werd nog een waar spektakel. Bekijk hier alles rustig terug via ons liveblog.

Op het veld werd er al goed feestgevierd, maar de kans is groot dat het ook in het centrum van Tilburg nog lang onrustig blijft. "Dit is fantastisch, we hebben zoveel mensen gelukkig gemaakt. Dit moet je koesteren." Volgens Maes wordt het feestje nog voortgezet op De Heuvel, een populaire uitgaansstraat in de stad. "Ik denk dat er nog veel te gebeuren staat. En als ik dit zie, wat is er dan op de heuvel? Ik laat alles op mij afkomen."