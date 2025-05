Willem II publiceert statement met alleszeggende titel na opvallende veldbestorming tegen Dordrecht

Willem II heeft in een statement de veldbestorming van zaterdag afgekeurd. Nadat de Tilburgers na een penaltyserie wonnen van FC Dordrecht, stormden een groot deel van de fans het veld op. Willem II wil benadrukken dat ze nog niets hebben.

Willem II boekte tegen FC Dordrecht de eerste zege (3-2) van dit kalenderjaar. De club plaatste zich na strafschoppen voor de finale van de play-offs voor promotie en degradatie. Telstar is donderdag en zondag de tegenstander.

Statement

Willem II wil begrip uitspreken voor de blijheid van de fans, maar ze tegelijkertijd ook waarschuwen. "De strijd is nog niet gestreden", luidt de titel van het statement dan ook. "We begrijpen de opluchting en euforie na een lange periode zonder overwinning. Maar de strijd is nog niet gestreden – er wachten nog twee cruciale wedstrijden. We zijn trots op het team én op jullie, de supporters, die het stadion lieten kolken."

"Wie het veld betreedt, belemmert onze spelers om het moment samen te vieren", stelt Willem II. "En die belemmert ook onze gasten uit Dordrecht om hun publiek te bedanken. Sommige reacties richting onze tegenstander waren ronduit onsportief en passen niet bij Willem II. Het betreden van het veld is niet toegestaan. Daar staat een straf van duizend euro op."

Willem II-spelers begrijpen discutabele veldbestorming: 'Wij voelden het zelf ook zo' Willem II vecht nog altijd voor lijfsbehoud, al ging het allemaal maar net goed. In een krankzinnig tweeluik was een penaltyserie nodig om tot een beslissing te komen. Aanvoerder Jesse Bosch maakte de laatste en beslissende penalty. Dat had hij nog nooit gedaan: "Dat gaf me wel veel vertrouwen."

Willem II wil de fans die het veld hebben betreden identificeren en een boete opleggen. Volgens het Brabants Dagblad sloeg de sfeer om. Agenten zouden zijn bekogeld met drinkbekers en moesten charges uitvoeren.

Telstar - FC Den Bosch

Na het duel tussen Telstar en FC Den Bosch liep het vrijdagavond uit de hand. Fans van Telstar vierden de zege op het speelveld en supporters van FC Den Bosch besloten ook over de hekken te klimmen. Ze zochten de confrontatie met elkaar op het speelveld. Er vielen twee gewonden. De politie is onder leiding van het Openbaar Ministerie een onderzoek gestart naar de ongeregeldheden in het stadion van Telstar.