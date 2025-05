Directeuren Telstar en Den Bosch reageren op vechtpartijen supporters: 'Kap daarmee!'

Telstar-directeur Leon Annokkee en FC Den Bosch-directeur Tommie van Alphen hebben gereageerd de vechtpartijen die vrijdagavond uitbraken tussen supporters van beide ploegen na de 2-1 winst van Telstar. "Blijf lekker thuis als je je niet kunt gedragen," stelt Annokkee.

Wat een groot feest had moeten worden in IJmuiden, liep uit in een debacle. Telstar won in de slotminuten van FC Den Bosch en behaalde daarmee de finale van de Play-Offs voor promotie naar de Eredivisie. Na de wedstrijd ging het echter helemaal mis. Toen supporters van de thuisclub op het veld de overwinning wilden vieren met de spelers, kwamen ook supporters van Den Bosch het veld op en ontstonden er vechtpartijen

Zoon bondscoach Ronald Koeman zet vader voor blok: 'Tijd dat hij mij selecteert' Telstar-doelman Ronald Koeman Jr. beleeft het beste seizoen uit zijn carrière Met het bereiken van de finale van de play-offs voor promotie naar de Eredivisie, liefst negentien keer 'de nul' én zijn geweldige ontwikkeling staat hij volop in de schijnwerpers. "Wat moet ik nog meer doen?", grapt Koeman Jr. over een oproep van zijn vader (Ronald Koeman) bij het Nederlands elftal.

Statement

"Helaas is het feest na de gewonnen wedstrijd tegen FC Den Bosch ruw verstoord," begint Annokkee zijn statement op de website van Telstar. "Wat een prachtige avond had moeten worden, is overschaduwd door ongeregeldheden waarbij enkele individuen het nodig vonden het veld te betreden en zich schuldig maakten aan ontoelaatbaar gedrag."

"Hierdoor zijn rake klappen gevallen en is Telstar, een club die bekendstaat als vriendelijk en toegankelijk, op ongewenste wijze in de schijnwerpers komen te staan," ging hij verder. De directeur meldt dat de club in samenwerking met de KNVB, gemeente Velsen, politie en het OM de ongeregeldheden gaat onderzoeken en passende maatregelen zal treffen.

Ooggetuige van knokpartij na Telstar - Den Bosch reageert onthutst: 'Één ding begrijp ik niet' Na de 2-1 overwinning van Telstar op FC Den Bosch in de play-offs voor promotie naar de Eredivisie liep het volledig uit de hand. Wat begon als een veldbestorming van blije Telstar-supporters eindigde in een gewelddadige confrontatie met meegereisde Bossche fans. Den Bosch-aanvoerder Danny Verbeek reageert aangeslagen. "Ik ben er doodziek van."

'Lang moeten wachten'

"Namens alle normale supporters doe ik alvast één verzoek: Blijf lekker thuis als je je niet kunt gedragen," deelt de directeur tot slot. "We hebben lang moeten wachten op dit moment. En daar horen de excessen na afloop gewoon niet bij. Kap daarmee."

Supporter raakt gewond bij veldslag na Telstar - Den Bosch: 'Ik vind het echt droevig' Wat een volksfeest moest worden in Velsen-Zuid eindigde in mineur. Fans van Telstar wilden het bereiken van de finale in de play-offs om promotie vieren, maar daar hadden Den Bosch-supporters geen trek in. Het zorgde voor enorme chaos.

'Glas halfvol'

Van Alphen reageert daarentegen verrassend positief: "Voor mij is het glas altijd half vol, ik kijk graag naar de mooie en positieve dingen," begint hij zijn bericht op de website van FC Den Bosch. "De steun vanaf de tribunes was gigantisch; met sfeeracties, spandoeken en veel geluid. Daarin zijn we een bijzondere club. Ik dank onze supporters oprecht voor de positieve steun en hen gun ik eindelijk ook een seizoen met sportief succes."

Toch staat de directeur wel stil bij de ongeregeldheden. "Ga ik dan voorbij aan het lege deel van het glas? Zeker niet. Ik en wij als club keuren enorm af wat er gisteren na afloop van de wedstrijd is gebeurd. Frustratie na een intense wedstrijd over een nederlaag mag er zijn. Ontstaat een incident vanuit twee kanten? Zeker waar. Is het bij (bijna) elke club een paar keer per seizoen raak? Absoluut. Maar wij moeten naar onszelf kijken."

Eredivisie-droom krijgt vervolg voor Telstar: stuntploeg twee finaleduels verwijderd van promotie Telstar heeft zich geplaatst voor de allesbeslissende finaleduels om promotie naar de Eredivisie. In Velsen-Zuid trok de thuisploeg, na verlenging, aan het langste eind. De droom om eindelijk weer op het hoogste niveau actief te worden, blijft dus in leven voor Telstar. Het eindigde in 2-1.

"Dit kan niet en gaat dan ook gevolgen hebben voor eenieder die zich op het veld heeft begeven. Die opvolging zal de club komende week oppakken in overleg met KNVB, gemeente, OM en politie," aldus van Alphen.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.