Willem II-spelers begrijpen discutabele veldbestorming: 'Wij voelden het zelf ook zo'

Willem II vecht nog altijd voor lijfsbehoud, al ging het allemaal maar net. In een krankzinnig tweeluik was een penaltyserie nodig om tot een beslissing te komen. Aanvoerder Jesse Bosch maakte de laatste en beslissende penalty. Dat had hij nog nooit gedaan: "Dat gaf me wel veel vertrouwen."

Maar voordat die bizarre penaltyserie kwam, was er nog een werelddoelpunt gescoord. In de derde minuut scoorde Tommy St. Jago die hij niet zo snel zal vergeten. "In de jeugd scoorde ik ze ook zo wel, maar dat staat natuurlijk niet op beeld", grapt hij na afloop van de wedstrijd. "Ik dacht gewoon laat ik het eens proberen. Ik dribbel vaak in, dat is ook wel een kwaliteit. Alleen is schieten dan niet altijd het logische gevolg", lacht hij. Dat was het dit keer wel.

Penalty's

Desondanks werd het toch nog spannend nadat Dordrecht telkens maar terugkwam van een achterstand. Uiteindelijk werd het 4-4, dus verlengen. "Hoe ik deze wedstrijd moet omschrijven? Play-offs denk ik. Die kunnen heel gek gaan", zegt Jesse Bosch na afloop met gevoel voor understatement.

Voor het eerst in zijn leven maakte hij een penaltyreeks als deze mee. "Ik was ineens nummer 5 op de lijst. Bij het maken van de lijst hoorde de trainer mij niet", legt hij uit. Dus werd ik ineens nummer 5, de rest was me al voor."

Ontlading in Tilburg

De penalty's ervoor werden allemaal op keurige wijze binnengeschoten, tót de vijfde pingel van Dordt. "Ik was wel blij dat ik die gemiste pingel voor me had. Dat gaf mij vertrouwen", zei Bosch na afloop. Zijn benutte vijfde pingel betekende eerste overwinning voor Willem II in vijf (!) maanden.

En dat werd gevierd alsof de finale al gespeeld was. Een heuse veldbestorming ontstond, net als bij Telstar, wat riekt naar de Goden verzoeken. Maar Bosch snapt het wel. "Er was natuurlijk veel vreugde, dat is op zijn plek. Iedereen beseft echt wel dat we in de finale nog aan de bak moeten, maar die moet je eerst maar eens zien te halen", zei Bosch.

Veldbestorming

Ook St. Jago kon het begrijpen. "We moeten echt niet denken dat we met deze wedstrijd het al hebben gehaald, los van alle meoties. Die zijn natuurlijk hartstikke mooi, vanuit de fans. Ik snap de pitch-invation ook met de emotie dat we eindelijk weer eens gewonnen hebben. Dat voelden wij zelf ook zo. Alleen willen we volgende week de supporters écht wat teruggeven."

Willem II speelt donderdag 29 mei en zondag 1 juni de finale over twee wedstrijden tegen stuntploeg Telstar. De ploeg uit Velsen-Zuid verraste vriend en vijand door eerst ADO Den Haag en later FC Den Bosch in de play-offs te verslaan.

