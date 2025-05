Nieuwe kritiek op AZ'er Wouter Goes (20) loopt uit de hand en gaat te ver

Het gedrag van Wouter Goes houdt de gemoederen al weken bezig en na het competitieduel tussen AZ en Go Ahead Eagles zal dat niet veranderen. De AZ-verdediger scoorde, speelde een geweldige wedstrijd, maar kreeg in de slotfase een oliedomme rode kaart. Tóch is het te makkelijk om het wéér te hebben over het inschakelen van hulp voor het broekie van AZ.

Het is te eenvoudig om Goes opnieuw af te schilderen als dé schurk van het weekend. Ja, de jonge verdediger van AZ kreeg terecht een rode kaart na een stevige overtreding, maar dit staat los van het irritante gedrag dat hem de afgelopen periode heeft gekleurd. Het koppelen van deze rode kaart aan het vermeende probleemgedrag van Goes gaat te ver. Deze kaart was immers niet het gevolg van provocatie, intimidatie of beledigingen.

Fans bestormen het veld na bizarre actie en rode kaart veel besproken Wouter Goes: 'Er zit een kronkeltje' Uitgerekend Wouter Goes kreeg zondag een rode kaart tijdens de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en AZ, nadat hij eerder scoorde voor de Alkmaarders. De twee clubs stonden zondag amper een paar weken na de bekerfinale, waar vooral Goes opviel met zijn opmerkelijke gedrag, opnieuw tegenover elkaar. Goes kreeg het hele stadion tegen zich met zijn onsportieve actie in de slotfase, die er zelfs voor zorgde dat supporters na de wedstrijd het veld bestormden.

Emoties de baas

Goes viel negatief op in de bekerfinale tegen Go Ahead Eagles, waarin hij meermaals werd aangesproken door Eagles-spelers op zijn onsportieve gedrag. Zondagmiddag volgde een nieuwe confrontatie, ditmaal in de Eredivisie. Vanaf het eerste fluitsignaal was hij het mikpunt en werd hij uitgejouwd door het fanatieke thuispubliek. Ook de spelers waren de voorvallen niet vergeten. Onder meer Milan Smit zocht het randje op met een onsportieve duw, terwijl de bal al weg was.

Desondanks liet Goes zich gedurende de officiële speeltijd niet uit de tent lokken. Zelfs aanhoudende spreekkoren richting zijn adres brachten hem niet van de wijs. Dat is behoorlijk knap in een wedstrijd waarin Goes als twintigjarige voortdurend in het middelpunt van de aandacht stond en waarin spelers en fans hem op meerdere manieren probeerden te provoceren.

Spelers AZ tonen massaal hun steun aan wéér gebeten hond Wouter Goes, trainer trots: 'Heel knap' AZ won zondag met 0-3 van Go Ahead Eagles en pakte zo wat revanche voor de verloren bekerfinale tegen de club uit Deventer. De drie punten waren hard nodig voor de Alkmaarders en het leek een zorgeloze middag te worden. Achteraf ging het toch maar weer over één man: Wouter Goes

Oliedomme rode kaart

In de slotfase ging het alsnog mis voor de jeugdinternational van Oranje. Met een comfortabele 3-0 voorsprong leek er niets aan de hand, maar Goes ging in de fout met een spijkerharde tackle. Hij vierde de 'geslaagde' sliding juichend, totdat scheidsrechter Bas Nijhuis hem verraste met een directe rode kaart. Een onnodige en domme actie van Goes, die zichzelf in de positie bracht om bestraft te worden, en dat in een wedstrijd die al lang en breed gewonnen was.

Hulp

Wéér ging het over hulp inschakelen voor de jonge verdediger, maar dat is wel erg gemakkelijk gedacht. Probeer je maar eens staande te houden als jonge speler in zo'n vijandig stadion als De Adelaarshorst. Natuurlijk, de actie was dom, maar het ging hier om een 'voetbal'-overtreding, niet om provoceren, beledigen of het knijpen van zijn tegenstander – precies de punten waarmee Goes de afgelopen tijd de gemoederen bezighield. Dit was simpelweg een verkeerde inschatting. Had hij de bal wél geraakt, dan stonden de analisten juist op de banken.

René van der Gijp lacht om Wouter Goes en carrière Wilfred Genee: 'Daar hebben jouw ouders ook onder geleden' Wouter Goes van AZ was na de verloren bekerfinale met Go Ahead Eagles de gebeten hond. Het wel heel fanatieke en volgens sommigen vervelende gedrag van de verdediger schoot bij velen in het verkeerde keelgat. René van der Gijp vindt dat de aandacht voor de AZ'er wel wat minder mag, maar maakte meteen van de gelegenheid gebruik om zijn collega Wilfred Genee op de hak te nemen.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.