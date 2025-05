Ontketende Denzel Dumfries blijft iedereen verrassen, behalve zichzelf: 'Dat is absoluut geen toeval meer'

Denzel Dumfries is de dag na de kraker tussen FC Barcelona en Internazionale hét onderwerp van gesprek. Hij is net terug na een blessure en levert direct weer. Hij verraste half Europa met een galavoorstelling. Dat hij de man of the match-bokaal mee naar huis kreeg, vond men belachelijk na een goed optreden van Lamine Yamal. Maar wat Dumfries liet zien, was speciaal. Dat hij het kon, wist hij allang. Hij moest het enkel laten zien.

IJzig kalm staat hij na afloop met de man of the match-trofee in zijn handen. Denzel Dumfries heeft net een wereldprestatie geleverd in de halve finale Champions League en Nederlandse geschiedenis geschreven. Want waar Sneijder niet verder kwam dan een assist en een goal, en Wijnaldum niet verder dan twee doelpunten, deed Dumfries dat wel.

Belachelijk

Hij gaf een assist waarmee weer een record verbroken werd en scoorde twee goals. Dat er nog kranten waren die het belachelijk vonden dat hij de man van de wedstrijd werd, dát is pas belachelijk. Want ondanks alles wat Lamine Yamal liet zien, de impact van Dumfries kent zijn weerga niet. En dat allemaal een paar dagen nadat hij zijn eerste minuten na een blessure had gemaakt. Of hij terug is? Zijn korte antwoord na afloop verraadde genoeg. "Ja." Zei hij. "Ja, ik ben terug."

Rentree Dumfries

Dat hij zo snel weer terug is, kan geen toeval meer zijn. Een jongen die heel zijn leven al hard werkt voor wat hij wil én dat ook bereikt, kan op ieder gewenst moment weer prestaties leveren. Zo'n jongen kan dus blijkbaar ook het talent van de wereld verschalken in de halve finale van de Champions League. De omhaal van Dumfries is exemplarisch voor hem. Niemand verwachtte dat het kon, dus deed hij het maar.

Het verhaal van Dumfries

Maar zichzelf verbazen? Dat doet hij eigenlijk al een hele tijd niet meer. Zijn verhaal is bekend: van de amateurs klom hij op late leeftijd omhoog in de voetballadder. Telkens riep hij dat het ging lukken, daar werd om gelachen. Zelfs toen hij het profvoetbal haalde, werd er nog om hem gelachen. Dolf Roks, toentertijd hoofd jeugdopleiding bij Sparta, vertelde al eens dat hij moest lachen toen Dumfries zei dat hij Oranje zou halen. Ondertussen is hij niet meer weg te denken uit het Nederlands elftal.

Maar ook bij Inter verbaast hij zichzelf niet eens meer, ondanks de wereldprestatie die hij neerzette. Hij kent zijn krachten, bundelt die tot in perfectie en blijft stoïcijns als hij complimenten krijgt. Een grapje, of een brede lach, meer zegt hij niet als hij complimenten krijgt. Het doet denken aan zijn reactie iedere keer wanneer hij geconfronteerd wordt met kritische uitspraken. Dan haalt Dumfries zijn schouder op, lacht even en zegt dat de desbetreffende persoon niet gelijk heeft. Vervolgens bewijst hij het in de weken/maanden/jaren erna.

'Dat wist hij al'

Nee, dat Dumfries man of the match werd in een halve finale van de Champions League, met twee doelpunten en een assist, vlak na fiks blessureleed. Dat is allang geen verrassing meer. De enige die dat al wist, was Denzel zelf. Hij moest de rest alleen nog even eraan herinneren, door het simpelweg te laten zien.

