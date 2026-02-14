Wim Kieft heeft zich kritisch uitgelaten over geldschieter Marcel Boekhoorn die hoog van de toren blies over de prestaties van NEC. "Volgend jaar komt Real Madrid naar De Goffert", riep hij van de week. Kieft vindt dat niet nodig. "Laat hem niet op de voetbalstoel gaan zitten", waarschuwt hij in zijn wekelijkse column voor De Telegraaf.

De resultaten van NEC zijn erg bijzonder dit jaar. Onder Dick Schreuder wordt er leuk gevoetbald en vorige week stond de club uit Nijmegen even op de tweede plaats. Het zorgde ervoor dat geldschieter Marcel Boekhoorn zich in de media uitliet over een eventuele komst van Real Madrid bij NEC in de Champions League. Natuurlijk niet slecht bedoeld, maar het zal effect hebben op de ploeg.

Gevolg van succes NEC

Oud-topvoetballer Wim Kieft laat in zijn column noteren dat het allemaal niet zo nodig is, zulke uitspraken. " Drie dagen later incasseert NEC direct een kansloze nederlaag tegen FC Utrecht. Misschien goedkoop, maar de spelers van NEC zullen beseffen dat de druk van het moeten winnen toch heel anders voelt dan het mogen winnen", omschrijft hij.

Ook nuanceert Kieft de hoge klassering van NEC dit seizoen in de Eredivisie. " NEC doet het leuk, speelt aardig voetbal, maar staat vooral zo hoog omdat Feyenoord en Ajax dit seizoen onderweg onnodig zo’n tien tot vijftien punten hebben laten liggen. Anders had NEC vijfde of zesde gestaan", wat ook geen straf is voor de Nijmegenaren.

Boekhoorn

Volgens Kieft laat Boekhoorn zich erg meeslepen in de hype rondom de club. "Dat valt goed te begrijpen. De resultaten zijn ongekend en hij heeft nooit meegemaakt dat heel Nederland positief over zijn club praat. Boekhoorn zal het niet slecht bedoelen, maar laat hem niet op de voetbalstoel gaan zitten", waarschuwt Kieft. " Een miljardair als Boekhoorn moet zich als NEC-supporter bezighouden met waar hij goed in is: het jaarlijkse structurele tekort bij zijn club aanvullen", besluit de analist.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.