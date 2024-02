Wim Kieft ziet 'geboren voetballer' bij Ajax: 'Dat is echt heel lastig om te kunnen hoor'

Wim Kieft was bijzonder onder de indruk van Steven Berghuis bij Ajax. Vooral de bal die de middenvelder gaf op Brian Brobbey bij de 1-0 was van grote klasse, aldus de analist in Veronica Offside.

"Dat is heel moeilijk zo'n bal geven hoor", vertelt een enthousiaste Kieft bij het programma. "Echt geweldig. Dan ben je echt een geboren voetballer hoor, als je zoiets kan doen. Je moet hem ook nog de goede snelheid meegeven en hij stuitert nog ietwat omhoog. Heel lastig en knap dat je hem dan zelf ook nog afmaakt." Berghuis gaf bij de 1-0 een bal met buitenkant voet op Brobbey en vervolgens schoot de middenvelder zelf de openingsgoal binnen.

Jordan Henderson

Tafelgenoot Wesley Sneijder zag een andere uitblinker bij Ajax. Hij was onder de indruk van de invloed die Jordan Henderson had op het elftal. "Door een speler gaat de rest beter draaien. Er verandert dan ook iets in de kleedkamer. Ik weet niet wat Nederland had verwacht toen hij naar Ajax kwam. Dat hij ballen van grote afstand erin ging schieten en dat soort dingen. Zo'n speler is hij niet, maar je ziet direct dat hij de lijnen uitzet."

'Meer waarderen'

Volgens Sneijder moeten jongens als Henderson meer gewaardeerd worden in Nederland. "Hij zorgt dat alles weer staat en heeft pas negentig minuten tegen PSV gespeeld. Wij moeten in Nederland dit soort spelers waarderen en respecteren. Die jongen komt, is een legende van Liverpool, een geweldige speler en gaat bij Ajax de lijnen uitzetten."