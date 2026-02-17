Wie bij FC Twente rondloopt op het trainingscomplex ziet hem nog altijd dagelijks: Sander Boschker. Niet langer als doelman of keeperstrainer, maar in een rol die je minder snel met de clubicoon zou associëren. Sinds twee jaar maakt Boschker deel uit van de staf als materiaalman. "Ik kreeg steeds meer stress, sliep slecht", stelt hij.

Het traject dat Boschker na zijn indrukwekkende keepersloopbaan insloeg, zag hij zelf anders voor zich. Ruim twintig jaar lang stond hij onder de lat bij FC Twente, een periode die zo betekenisvol was dat de club hem vereeuwigde met een standbeeld. Ook na zijn afscheid als speler bleef hij Enschede trouw in verschillende rollen. Zo deed Boschker ervaring op in de commerciële tak, was hij assistent bij Jong FC Twente en werkte hij jarenlang als keeperstrainer bij het eerste elftal.

Papiertje halen

Die laatste rol begon gaandeweg te knellen. Met name de steeds zwaardere opleidingsverplichtingen, zoals het behalen van het diploma Goalkeepercoach 3, noodzakelijk voor clubs die Europees actief zijn, zorgden ervoor dat het werk zijn plezier verloor. "Ik ben niet opgegroeid met het werken met een laptop. Andere jongens waren daar veel handiger in. Wat zij in een half uur deden, kostte mij een week", vertelt Boschker in een uitgebreid gesprek met ELF Voetbal.

Het werd een héél zware periode voor Boschker. "Ik kreeg steeds meer stress, sliep slecht. Dat tastte mijn humeur aan. Op het trainingsveld staan met de keepers vond ik mooi, maar er kwam steeds meer bij kijken. Je mag best weten: ik heb soms huilend op bed gelegen. Wat als ik de cursus niet haal en geen keeperstrainer meer kan blijven bij FC Twente? Wat moet ik dan? Dan ga je meer nadenken over wat je wil en kunt. Ook op de club merkten steeds meer mensen dat ik niet langer de altijd opgewekte Sander was."

FC Twente dacht mee over een nieuwe invulling voor de clubicoon en schoof uiteindelijk de rol van materiaalman naar voren. "In een gesprek met Paul vroeg hij aan mij: is de rol van materiaalman niets voor jou? Ik dacht eerst: waar heb jij het nou over? Materiaalman? Maak je een grap? Maar ik liet de vraag op mij inwerken en hoe meer ik erover nadacht, hoe meer ik dacht: laten we het gewoon proberen. Misschien is het toch iets voor mij. Dat is gebleken. Ik ga sinds anderhalf jaar weer fluitend naar de club", besluit Boschker.

'Dan ben ik hoogbejaard'

Bij FC Twente trad Boschker in de voetsporen van Jacob Malki. De Syrische materiaalman was maar liefst 27 jaar aan de club verbonden en werd bij de Grolsch Veste vereeuwigd met een muurschildering. Boschker spreekt met grote waardering en respect over zijn voorganger. "Ik zal niet zolang als hem blijven zitten, want dan ben ik hoogbejaard", lachte Boschker eerder in gesprek met Sportnieuws.nl. "Maar ik heb heel veel respect voor hem, maar ook voor zijn zoon en andere mensen die bezig zijn met het materiaal. Ik blijf erbij: materiaal is heel erg belangrijk en daar moet je zuinig mee zijn."

