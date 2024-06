WK-finalist Sander Boschker nu materiaalman bij FC Twente: 'Dat vind ik belachelijk'

Sander Boschker was tien jaar lang keeperstrainer van FC Twente, maar gaat een nieuwe uitdaging aan bij de Tukkers. Vanaf dit seizoen is hij materiaalman. "Veel mensen doen denigrerend over het werk, maar daar wil ik niets van weten", zegt de voormalig WK-finalist tegen Sportnieuws.nl.

Boschker keepte 562 wedstrijden voor FC Twente en maakte als 39-jarige zijn debuut voor Nederland. Desondanks voelt hij zich niet te groot voor deze rol. "Allereerst lijkt het me heel erg leuk om te doen, maar het is ook één van de belangrijkste taken binnen een selectie. Je moet niet vergeten hoe belangrijk materiaal is. Dat vergeten mensen nog weleens. En voor iedereen die heel denigrerend daarover doet, daar hoef ik niets van te weten", stelt de oud-doelman.

Gestopt als keeperstrainer

De oud-keeper zette in 2014 een punt achter zijn carrière en werd assistent-trainer bij Jong FC Twente. Daarna werd hij keeperstrainer bij de FC Twente Vrouwen, waarna hij in 2018 naar de mannen ging. Na zes jaar bij de eerste selectie moet hij noodgedwongen stoppen als keeperstrainer van FC Twente, doordat de club Europees voetbal gaat spelen. "De UEFA heeft dat verplicht gesteld en dat is hun goed recht, maar ik snap er vrij weinig van."

Boschker begon met de opleiding 'Goalkeepercoach 3', maar wegens gezondheidsproblemen moest hij stoppen. Daarmee komt er een einde aan zijn carrière als keeperstrainer van FC Twente. "Ik ben tien jaar keeperstrainer en moet ineens het papiertje halen. Dat vind ik belachelijk. Ik ben van mening dat ze rekening moeten houden met 'oudere' keeperstrainers, die al jaren in het vak zitten. Meer woorden ga ik er niet aan vuil maken. Ik moet er ook wel om lachen."

Jacob Malki. ©Marieke Amelink, beeldbewerking Sportnieuws.nl.

Rol van Jacob Malki overnemen

Bij FC Twente neemt Boschker de rol van Jacob Malki over. De Syrische materiaalman zit al 27 jaar bij de club en heeft zelfs een muurschildering bij de Grolsch Veste. Boschker heeft veel respect voor Malki. "Ik zal niet zolang als hem blijven zitten, want dan ben ik hoogbejaard", lachte Boschker. "Maar ik heb heel veel respect voor hem, maar ook voor zijn zoon en andere mensen die bezig zijn met het materiaal. Ik blijf erbij: materiaal is heel erg belangrijk en daar moet je zuinig mee zijn."