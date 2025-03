'WK van 2022 is aan Messi gegeven': oud-voetballer pleit voor meer respect Franse bondscoach

Volgens Patrice Evra mogen de mensen in Frankrijk meer respect hebben voor bondscoach Didier Deschamps. Dat zou er mede mee te maken hebben dat het afgelopen WK verloren werd door grotere machten.

Frankrijk staat aan de vooravond van een tweeluik tegen Kroatië in de Nations League. Evra merkt dat het daarin ook vooral over Deschamps gaat, die na het WK van 2026 stopt als bondscoach van de Fransen, zo vertelde hij aan RMC Sport.

Evra merkt dat het vooral veel over Zinedine Zidane gaat, die in 2022 al eens aangaf bondscoach te willen worden. "Dat kunnen we niet blijven doen. We hebben het hier over Didier Deschamps."

Controverse

Deschamps won als speler van les Blues het WK van 1998 en het EK van 2000. Als bondscoach van zijn land werd hij in 2018 wereldkampioen en was hij drie jaar later de beste in de Nations League.

Evra stelt dat daar een extra titel bij had gekund. "ijn mensen het zat om in elk toernooi minstens de halve finale of finale te halen? Ik heb medelijden met zijn opvolger. Willen we winnen of gewoon mooi voetbal spelen? Oké, we hebben sinds 2018 geen prijs meer gewonnen, maar we weten allemaal dat in 2022 de wereldbeker aan Messi is gegeven", steekt de oud-speler van Manchester United zijn frustraties niet onder stoelen of banken.

"Alles was al voorbestemd", gaat Evra met zijn betoog. "Zelfs de Fransen wilden dat Messi won. Die penalty aan het begin van de finale tegen Argentinië… Persoonlijk zeg ik: veel succes voor Deschamps' opvolger. Als ik mensen hoor zeggen ''Nog anderhalf jaar volhouden'', dan zie ik dat als een gebrek aan respect."

Tegenstander Oranje?

Frankrijk speelt deze interlandperiode tweemaal tegen Kroatië. Donderdagavond staat het uitduel op het programma. Mochten de Fransen doorgaan, dan zijn zij wellicht de volgende tegenstander van het Nederlands elftal. Dan moet Oranje over twee wedstrijden zien af te rekenen met Europees kampioen Spanje.