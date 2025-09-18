Atlético Madrid nam het woensdag in de Champions League op tegen Liverpool. Na de nederlaag kon trainer Diego Simeone zich niet bedwingen en kwam in een opstootje met Engelse fans terecht. De beveiliging moest zelfs ingrijpen. "Niet te rechtvaardigen."

Liverpool won op de verjaardag van Arne Slot (47) met 3-2 van Atlético dankzij een goal van Virgil van Dijk in de blessuretijd. De emotie liepen hoog op bij Simeone, die het al de hele wedstrijd aan de stok had met de Engelse fans.

De 55-jarige Argentijn haalde na de 2-2 het bloed onder de nagels van de fans achter de dug-out vandaan met gebaartjes en allerlei overdreven gedoe. Dat betaalden ze hem terug na de 3-2 van Van Dijk. Volgens Simeone staken meerdere mensen hun middelvinger naar hem op en scholden ze hem uit.

Hij probeerde dat uit te leggen aan de vierde official, maar die communiceerde al naar de scheids dat Simeone veel te ver was gegaan. De beveiliging van Liverpool moest namelijk met meer dan vier man sterk ingrijpen om Simeone van de uitdagende fans te scheiden.

'Niet te rechtvaardigen'

Na afloop reageerde Simeone op de onrust. "Het gaat er altijd over dat we voor elkaar moeten zorgen, maar ik werd de hele wedstrijd beledigd en kon er niets van zeggen omdat ik de trainer ben", begon hij. "Mijn reactie is niet te rechtvaardigen, maar weet je hoe het voelt om 90 minuten lang beledigd te worden?"

De coach legt ook uit dat de scheidsrechter wel aan zijn kant stond. "Hij begreep mij. Ik hoop dat Liverpool dit kan aanpakken en ze de persoon in kwestie kunnen identificeren." Maar Simeone moet zelf ook het goede voorbeeld geven. "Het is duidelijk dat ik kalm moet blijven. Ik moet altijd omgaan met beledigingen en gebaren vanwege mijn positie."

Wat er precies tegen hem werd gezegd, wil Simeone niet benoemen. "Die discussie wil ik hier niet voeren. We gaan het probleem niet oplossen op deze persconferentie."

