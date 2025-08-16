Sinds de Poolse doelman Wojciech Szczesny in oktober vorig jaar bij FC Barcelona neerstreek, is ook de belangstelling van de Spaanse media voor zijn vrouw Marina Luczenko-Szczesny flink toegenomen. En dat is niet geheel zonder reden...

De spelersvrouw houdt zich in het dagelijks leven namelijk bezig met liedjes zingen. De zangeres presenteerde onlangs een nieuwe single, die door de lokale krant Sport werd omschreven als een 'intieme ballade.'

Bijzondere inspiratie

Marina verraste haar fans afgelopen vrijdag met een gloednieuwe single. De inspiratie? Een bijzonder gesprek met haar zoontje Liam. "Die avond was hij anders - volwassener. Hij beschreef zijn emoties en gevoelens zo mooi en bewust. Als een oude ziel in een klein lichaam. We waren ontroerd. Ik wilde hem zoveel vertellen", zo schreef Luczenko-Szczesny op sociale media.

De volgende dag dook ze de studio in en nam ze het nummer 'To, czu Czuje' (Wat ik voel) op. De zangeres noemt het een ontroerend en inspirerend nummer om bij stil te staan. En in Spanje lijken ze het met haar eens te zijn.

Lovende woorden

De Spaanse media schrijven namelijk vol lof over het werk van de beroemde spelersvrouw. "Met deze nieuwe single keert Marina niet alleen terug naar de muziek, maar bevestigt ze ook de bijzondere band met Szczesny, de vader van haar twee kinderen, Liam (geboren in 2018) en Noelie (geboren in 2024), en hun geweldige gezin. Een prachtig gebaar dat laat zien hoe kunst en liefde hand in hand kunnen gaan", aldus Sport.

Terugkeer

Szczesny keerde in oktober 2024 verrassend terug uit zijn voetbalpensioen. FC Barcelona zocht een vervanger voor de langdurig geblesseerde Marc-André ter Stegen, en kwamen in die zoektocht bij de Pool uit. De doelman speelde vervolgens een belangrijke rol bij het kampioenschap van de Catalaanse club.

Alles over La Liga

Check hier het laatste nieuws over La Liga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.