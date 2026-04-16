Real Madrid was woensdagavond woest op scheidsrechter Slavko Vinčić. Aanleiding voor die boosheid was de pijnlijke uitschakeling in de Champions League, na een 3-4 nederlaag tegen Bayern München. Volgens de spelers én clubzender speelde de arbiter daar een kwalijke rol in. Het gedoe leverde na het laatste fluitsignaal zelfs nog een rode prent op.

Real Madrid had het eerste kwartfinaleduel vorige week met 1-2 verloren, maar kwam in Duitsland goed voor de dag. Het scoorde al in de eerste minuut en lange tijd hield het een 2-3 voorsprong, waardoor het dus verlengen zou worden. Maar alles veranderde in de slotfase.

Eduardo Camavinga kreeg namelijk vlak voor tijd zijn tweede gele kaart omdat hij de bal niet meteen wilde teruggeven. Hij ontving dus rood, tot woede van Real Madrid. In de laatste paar minuten beslisten Luis Díaz en Michael Olise het duel en het tweeluik alsnog in Duits voordeel.

Rood voor belagen van scheidsrechter

Bij de Madrilenen waren de rapen gaar. Meteen na afloop stormden een aantal spelers woest op de scheidsrechter af. Een van hen was Vinicius Junior, maar ook Arda Güler was ziedend. Hij begon een tirade richting de leidsman en die zat daar uiteindelijk niet op de wachten. Toen de Turkse voetballer maar niet ophield, kreeg ook hij een rode kaart.

Arda Güler maçın ardından hakem Vincic'e tepkisi sonrası kırmızı kart gördü. pic.twitter.com/uh4xPyApEJ — Tek Yol FENER (@TekYolFener) April 15, 2026

Woede bij tv-zender

Uiteraard waren dat niet de enige boze Madrilenen. In de Spaanse media werd de actie van de scheidsrechter zelfs omschreven als 'machtsmisbruk'. Real Madrid TV was de emoties na het laatste fluitsignaal ook nog niet bepaald de baas. “Die scheidsrechter… hij verloor de controle over de wedstrijd volledig. De tweede gele kaart was absoluut onterecht. Camavinga verplaatste de bal twee meter om te proberen te vrije trap van Bayern München te vertragen."

Volgens het clubkanaal had Real de wedstrijd totaal in handen, tot dat fatale moment met Camavinga. "Dit is een buitensporige straf", baalt een van de analisten. “Er was één wedstrijd tot de 85e minuut en een compleet andere vanaf de 85e minuut tot het einde, toen we met minder man stonden."

Niet Real Madrid, maar Bayern gaat dus naar de laatste vier van de Champions League. De club treft Paris Saint-Germain in de halve finale. De andere strijd om een ticket voor de finale gaat tussen Arsenal en Atlético Madrid.