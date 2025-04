Woeste City-coach Pep Guardiola haalt keihard uit: 'Ze moeten zich schamen'

Manchester City-manager Pep Guardiola was woest op de aanhang van Manchester United. Een deel van het publiek op Old Trafford scandeerde beledigingen aan het adres van de moeder van City-aanvaller Phil Foden tijdens de Manchester-derby van afgelopen zondag, die in 0-0 eindigde.

"Dit getuigde van een gebrek aan klasse, maar het gaat niet om Manchester United. Het gaat om de mensen op de tribune. Het is een gebrek aan respect, klasse en ze zouden zich moeten schamen. Maar dit gebeurt overal, niet alleen in het Verenigd Koninkrijk, maar overal", aldus Guardiola. De Spaanse trainer is van mening dat de United-fans een fatsoensnorm hebben overschreden door zich te richten op de moeder van de Engels international Foden.

"We staan zo in de schijnwerpers in de voetbalwereld. Vooral de trainers, eigenaren en spelers. Eerlijk gezegd weet ik niet wat die mensen denken die dit soort uitspraken doen", voegde Guardiola er op de persconferentie na de wedstrijd zelf aan toe.

De 24-jarige Foden zit in een matige reeks namens City. Hij is al 13 wedstrijden zonder doelpunt en heeft slechts 10 keer gescoord in 40 wedstrijden. "Als het team niet op het niveau presteert dat we gewend zijn, lijkt het alsof iedereen niet meer is wie hij was. Ik zie de passie en de glimlach op zijn gezicht elke dag op de training en dat is wat ik wil. Zijn invloed was geweldig en hij zal terugkomen", verdedigde Guardiola zijn speler na afloop van de wedstrijd.

🚨 OT chanting “Phil Foden… Your MUM is a S***!” 😭😭 pic.twitter.com/RvsXJakc9b — 𝗔𝗺𝗼𝗿𝗶𝗺’𝘀 𝗥𝗲𝗱𝘀 ✍🏼🇵🇹 (@AmorimBalll_) April 6, 2025

City zelf kende dit seizoen een absolute vormdip met onder andere een uitschakeling in de Champions League en een lange verliesreeks rond de winterstop. Door het gelijkspel van Chelsea kreeg de ploeg van Guardiola de kans om zich de top vier weer in te knokken en zo op Champions League-plekken voor volgend seizoen te komen. Dan moest er wel gewonnen worden op bezoek bij United. Dit gebeurde niet, waardoor City nog altijd vijfde staat.

