De transfer van Joan Garcia van Espanyol naar de grote stadsgenoot FC Barcelona heeft flink wat stof doen opwaaien bij de oude club van de jonge Spaanse keeper. Na zijn presentatie bij de topclub kwam de ex-voorzitter van Espanyol met een emotioneel betoog. En die was verre van positief.

De transfer van de 24-jarige doelman hing al een tijdje in de lucht, maar de officiële bevestiging liet op zich wachten. Woensdag 18 juni, kort na 14.00 uur, konden de fans van de Catalaanse grootmacht eindelijk juichen. Barcelona maakte toen de komst van de jonge keeper officieel bekend en verwelkomde hem via sociale media als nieuwste aanwinst van de regerend kampioen van Spanje.

25 miljoen euro

“FC Barcelona heeft de transferclausule van Joan García geactiveerd. Het bedrag van de clausule bedraagt 25 miljoen euro plus bonussen. Vrijdag zal de speler zijn handtekening zetten onder een contract voor zes seizoenen, tot 30 juni 2031, tijdens een besloten ceremonie in het stadion van FC Barcelona”, aldus het officiële statement.

Veel ophef

De transfer zorgde vanaf het begin voor veel ophef. De jeugdspeler van de minder succesvolle stadsgenoot Espanyol besloot het aanbod van de grote rivaal te accepteren. Dit ondanks interesse van clubs uit de Italiaanse Serie A en de Engelse Premier League. Hij verkoos echter om in Spanje te blijven.

'Hij heeft ons allemaal bedrogen'

Na de bevestiging van de transfer liet ook oud-voorzitter van Espanyol, Joan Collet, van zich horen. Hij spaarde zijn kritiek op zijn voormalige pupil niet. "Ik haat het echt dat hij naar die club is gegaan. Dat is niet alleen een sportieve rivaal, maar vooral een maatschappelijke tegenstander. Zijn gedrag tegenover onze club was ongepast. Hij heeft iedereen bedrogen - zijn teamgenoten, de trainer en de fans. Hij is overgelopen naar het monster", benadrukte hij in een interview met het Catalaanse radiostation RAC1.

Moordende concurrentie onder de lat

FC Barcelona heeft momenteel vier ambitieuze keepers in de selectie: Iñaki Peña, Wojciech Szczesny, Marc-André ter Stegen en nu dus ook Joan García. Het lot van de eerste twee lijkt bezegeld. Peña staat op het punt van vertrek en de Pools international werd door Barcelona eerder uit zijn pensioen gehaald om de blessure van Ter Stegen op te vangen. Toch zou Szczesny mogen blijven bij Barça.

De meeste onzekerheid hangt rond de toekomst van de 33-jarige Duitser Ter Stegen, die ondanks druk van de clubleiding vooralsnog weigert Camp Nou te verlaten. Maar met de komst van Garcia (24) is de toekomst onder de lat voorlopig wel verzekerd door de Spaanse topclub.