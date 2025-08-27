Het seizoen is pas amper onderweg, maar toch is het al crisis in Oost-Londen. Er staat hoogspanning op bij West Ham United, waar een speler dinsdag de confrontatie aan wilde gaan met eigen fans.

West Ham werd dinsdag uitgeschakeld in de EFL Cup. Daar leek het lange tijd niet op, want The Hammers stonden op bezoek bij Wolves met 2-1 voor. Enkele minuten voor tijd draaide Jørgen Strand Larsen, voormalig spits van FC Groningen, de wedstrijd helemaal om. De competitie was West Ham ook al niet best begonnen met forse nederlagen tegen Sunderland (0-3) en Chelsea (1-5).

Bowen wil fans te lijf gaan

De druk op trainer Graham Potter en de selectie is dus al groot na drie duels in het nieuwe seizoen. Aanvoerder Bowen raakte verwikkeld in een verhitte discussie met woedende supporters. Na het laatste fluitsignaal liep hij richting het uitvak van Molineux. Supporters leken hun woede te uiten door te schreeuwen en gebaren te maken naar de aanvaller, die stopte om te reageren voordat hij door stewards en teamgenoten werd weggetrokken.

Jarrod Bowen has apologised on social media for his conduct following West Ham's Carabao Cup exit. pic.twitter.com/bYXYYtlWTl — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 26, 2025

Bowen leek zichtbaar geprikkeld toen hij met zijn vinger naar het publiek wees terwijl er een woordenwisseling plaatsvond, voordat hij naar de spelerstunnel werd geleid.

Bowen zegt sorry

Uren na de uitschakeling verontschuldigde Bowen zich bij de fans via Instagram. 'Ik ben iemand die gepassioneerd is en elke keer dat ik het veld op stap, zal vechten', schreef hij. 'Maar ik moet een beter voorbeeld geven en jullie fans weten hoeveel ik van jullie en deze club hou. We komen samen door de slechte tijden heen en ik zie jullie allemaal zondag.'

Dan gaat West Ham op bezoek bij Nottingham Forest, de nummer 5 van de Premier League. Die ploeg is het seizoen begonnen met een overwinning en een gelijkspel.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.