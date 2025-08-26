Liverpool won maandagavond met 2-3 bij Newcastle United, maar over dat duel valt heel veel na te praten. De ploeg van Arne Slot had het bijzonder lastig tegen de ploeg die grotendeels met tien man speelde na een rode kaart. Bij dat incident speelde Virgil van Dijk een hoofdrol.

De clash op St. James Park was een memorabele. Liverpool had het lange tijd lastig, maar leek vlak voor en vlak na rust het duel al vroeg te beslissen. Eerst schoot Ryan Gravenberch knap raak en meteen na rust deed Hugo Ekitike dat. Tussen die goals door gebeurde er ook van alles, met ook een rol voor Van Dijk.

De Liverpool-aanvoerder stortte in de blessuretijd van de eerste helft ten aarde na een een overtreding van Anthony Gordon. De Engelsman was veel te laat en raakte vol de benen van Van Dijk. Na inmening van de VAR kon de Newcastle-aanvaller inrukken.

Duidelijke reactie Virgil van Dijk

Van Dijk was naderhand duidelijk over de aanslag. "Ik zei tegen de scheidsrechter: als dit geen rode kaart is, dan snap ik niets van voetbal", stelde de captain in gesprek met Sky Sports. "Zulke dingen gebeuren helaas in het voetbal."

Onbegrip in Engeland

Ook in Engeland, waar ze toch wat gewend zijn qua tackles, walgen ze van Gordons actie. The Sun noemt het zelfs een 'horrortackle' en vond het een roekeloze actie. "Gordons overtreding was zelfs zo ernstig dat de sok van de verdediger tot aan zijn enkel kwam."

Zelfs Newcastle-prominenten hadden geen goed woord over voor de tackle op Van Dijk. "Wat een domme overtreding man", tierde clublegende Alan Shearer op X. "Dit is altijd een rode kaart." Volgens The Liverpool Echo was het eveneens 'een vreselijke rode kaart.'

Na de rode kaart en de 0-2 die meteen na rust viel, leek het duel gespeeld. Niets bleek minder waar. Newcastle richtte zich op memorabele wijze op, kwam terug in de wedstrijd en leek vlak voor tijd door de 2-2 zelfs een punt naar huis te nemen.

Prachtige goal van 16-jarige

Daar kwam in de tiende minuut van de blessuretijd echter toch weer verandering in. Na een wervelende aanval schoot de pas 16-jarige Liverpool-invaller Rio Ngumoha de 2-3 en bezorgde hij Slot en co toch te zege.

