Manchester United is het nieuwe Premier League-seizoen dramatisch begonnen. Na twee speelrondes staat de teller op slechts één punt, en de achterban van de club laat massaal van zich horen. Op sociale media klinkt luidkeels de roep om verandering en vooral om het vertrek van trainer Ruben Amorim.

De seizoensstart leverde al meteen pijnlijke statistieken op. Na de 0-1 nederlaag tegen Arsenal volgde in Londen slechts een 1-1 gelijkspel tegen Fulham. Voor het eerst in vijftien jaar werd er niet gewonnen op Craven Cottage. Zelfs de openingstreffer kwam niet voort uit eigen kracht, maar door een knullig eigen doelpunt van spits Muniz. De voorsprong bleek bovendien van korte duur.

Fans zijn het spuugzat

De achterban reageerde furieus op sociale media. "Ontsla Amorim gewoon, hij heeft een jaar de tijd gehad om zich te bewijzen en heeft niets bereikt", schreef een fan. Een ander wees vooral op het gebrek aan speeltijd voor het 19-jarige talent Kobbie Mainoo. "Hij probeert iedereen op het middenveld, behalve Mainoo. Het wordt een bizarre situatie", klinkt het vol ongeloof.

De frustratie wordt versterkt door de enorme uitgaven in de voorhoede. Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo en Matheus Cunha kostten samen 225 miljoen euro, maar doelpunten bleven volledig uit. Het enige 'eigen' doelpunt in dit seizoen staat nog op naam van een tegenstander, terwijl Bruno Fernandes zijn kans vanaf elf meter huizenhoog over knalde.

Cijfers spreken boekdelen

Ook de statistieken doen Amorim geen goed. Sinds hij in november het stokje overnam van Erik ten Hag, wist United slechts zeven van de 29 competitiewedstrijden te winnen. Dat komt neer op een winstpercentage van 24,1. Ter vergelijking: Ten Hag zat nog op 51,8 procent en Louis van Gaal haalde 51,3 procent.

Cruciale weken in aantocht

Na het teleurstellende gelijkspel hield de Portugese coach zijn boodschap kort. "We scoorden en vergaten daarna hoe we moesten voetballen. We waren niet slim genoeg", aldus Amorim. Binnenkort moet hij echter resultaten leveren. Eerst wacht thuis het gepromoveerde Burnley, maar daarna volgen loodzware duels met Manchester City en Chelsea. Het zouden wel eens de weken kunnen worden waarin zijn lot op Old Trafford wordt bezegeld.

Alles over de Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.