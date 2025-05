Danny Buijs openhartig over ingrijpende veranderingen in zijn leven: 'Ik kan me dat totaal niet meer voorstellen'

Danny Buijs is een ontzettende streber. En heeft er haast een verslaving van gemaakt om zich te blijven ontwikkelen. De trainer van Fortuna Sittard maakt daardoor een grote transformatie mee. Al blijven nieuwe uitdagingen altijd komen. "Ik zit nu veel beter in mijn vel dan twee jaar geleden." Een verhaal over de huidige maatschappij, de nieuwe generatie voetballers en harde gesprekken met zijn spelers.

Het is een jaar of twee geleden dat Buijs openlijk spreekt over zijn grote irritaties in de maatschappij van toen. Grote maatschappelijke thema’s gingen hem aan het hart en dat hield hem bezig. Ondertussen heeft Buijs ervoor gekozen om dat allemaal links te laten liggen.

Negativiteit

"Ik merk dat ik alle negativiteit in de wereld te veel meeneem in mijn dagelijkse emoties als ik er veel mee bezig ben. En ik leef al in een wereld waar de spanningen best hoog op kunnen lopen", zegt hij met veel gevoel voor understatement. "Als ik alles zou volgen krijg ik te veel negativiteit", besluit hij. "Ik was sneller prikkelbaar toen ik dat nog wel deed."

Nog altijd kan hij zich wel druk maken om verschillende zaken. Van de omgang met elkaar in de politiek, tot aan onrecht. Maar ook misbruik van machtspositie, tot aan de oorlogen die momenteel woeden. Alleen hij consumeert het niet meer dagelijks. "Ik heb minder onrust. Ik zit er beter in dan pak ‘m beet twee jaar geleden."

Parallel met de voetballerij

Het is niet zozeer dat Buijs ook dezelfde problemen ziet in de voetballerij als in de maatschappij, maar wel een verandering. "Dat zijn geen problemen, maar uitdagingen. Er is een nieuwe generatie en die staan anders in het leven. Dat is altijd zo, zo ontwikkelt dat zich. En vaak zie je, net als in mijn tijd, dat de oudere generatie meer moeite heeft met de nieuwe generatie."

Aan hem om daar een oplossing voor te vinden, vindt hij. Al vindt hij ook dat er altijd wat valt te leren van vroeger. "Ik vind dat de huidige generatie vrij gemakzuchtig opgroeit. Door mobiele telefoons en internet staat er met één druk op de knop van alles voor je klaar, binnen een paar minuten." Ook berichtjes, meldingen en nieuwtjes. Buijs twijfelt of het allemaal bevorderlijk is. "Dat zie je ook allemaal terug in de kleedkamer."

De nieuwe generatie

Dat is ook een lastig conflict, aan de ene kant wordt het allemaal makkelijker. "Kijk bijvoorbeeld eens naar de maaltijden die spelers krijgen. Ontbijt, lunch, gezonde snacks… en als ze willen krijgen ze nog avondeten mee naar huis. Dat is een ongekende luxe. Sommigen denken soms dat het allemaal vanzelfsprekend is."

Maar Buijs ziet ook dat de huidige voetballers het moeilijker hebben dan zijn generatie. "Ze liggen continu onder een vergrootglas. Dat was vroeger alleen als je bij een absolute topclub speelde. En zelfs dan was er minder aandacht dan nu", vindt hij.

Sociale media

Het zorgt voor veel aandacht, een behoorlijk vergrootglas en ook veel afleiding. Open Instagram, TikTok of X maar en de kans dat er iets over jezelf voorbij komt, is behoorlijk groot als voetballer. Buijs is zelf niet actief op de sociale kanalen. "Ik vind het dubbel, soms denk ik dat het interessant kan zijn maar ik vind het ook wel lekker zo."

Zelf is hij totaal niet bang voor negatieve reacties, die mogen er zelfs zijn volgens hem. "Er is nooit één waarheid in het voetbal, vrijwel niets is tastbaar. Zolang anderen hun mening kunnen onderbouwen, kan je er zelfs nog wat van leren." Maar wat er de laatste tijd veel gebeurt volgens hem, is dat er veel vanuit emotie wordt gereageerd. "Zelfs binnen clubs en dat is zorgwekkend. Als je vanuit emotie gaat handelen, dan zit je vaak niet op het juiste pad."

Kaj Sierhuis

Buijs maakte mee hoe een gesprek kan zijn, zonder die emoties. Meer dan eens is hij in een discussie met spelers of collega’s overtuigd geraakt van het perspectief van de ander. "Ik begrijp nu dat dat krachtiger is dan krampachtig vasthouden aan je eigen keuze." Zo’n gesprek voeren kan volgens de Fortuna Sittard-trainer alleen als er eerlijkheid is. "Maar je moet ook kwetsbaar durven zijn, dat kan helpen om weer door te groeien. Zo’n band moet je eigenlijk creëren. Dat gaat sneller bij de één dan bij de ander."

Buijs bouwde een bijzondere band op met Kaj Sierhuis. De spits van Fortuna die tweemaal lang geblesseerd was. "We waren naar iets moois aan het bouwen, wat voor hem zelfs op een droomtransfer had kunnen uitkomen. Totdat hij een kruisbandblessure kreeg, en dan kom je weer in een heel ander proces." Sierhuis stond maanden langs de kant, moest weer op niveau komen en werd gesteund door Buijs. "Alleen het vervelende is dat het team en de club doorgaan."

'Hij zag het rooskleuriger'

Buijs en Sierhuis hadden pittige gesprekken in zijn traject om weer basisklant te worden, waarbij ze allebei de waarheid vertelden. "Ik vond dat hij zijn situatie rooskleuriger zag dan hoe ik hem zag. Hoe ik ernaar keek, kwam nogal hard binnen bij hem en dat zorgt voor emotie." De twee bedachten een nieuw plan, Sierhuis kreeg meer tijd, ging aan de slag en dat wierp al gauw zijn vruchten af. "Het werkte gelijk, dat werkt dan ook als doping voor een speler."

Hoe Buijs zulke gesprekken nu allemaal aanpakt, is wel eens wat anders geweest. Hij vertelt dat hij vroeger heel anders in elkaar zat. "Ik vond alles wel prima, tijdens mijn profcarrière. Ik zat in mijn comfortzone en ben daar nooit uitgekomen. Ik geloofde altijd dat mijn waarheid de enige was." Tot hij inzag dat dit niet zo was en hij ook buiten zijn comfortzone moest gaan. Sindsdien is hij continu bezig zichzelf te ontwikkelen. Bijna tot een gezonde verslaving. "Ik denk dat het iets is dat ik uiteindelijk nodig heb. Ik kan me niet meer voorstellen dat ik in mijn comfortzone blijft."

