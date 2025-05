Zware tegenslag voor spelers Fortuna Sittard: 'Belangrijk om transparant te zijn'

De strijd om de play-offs is ongekend spannend. Met nog twee speelrondes te gaan zijn er zeven teams die binnen vijf punten van elkaar staan. Toch kan Fortuna Sittard een goed seizoen niet bekronen met het spelen van de play-offs.

De Limburgers beschikken niet over een UEFA-licentie. Fortuna kreeg die niet omdat het op het moment van de deadline op 8 april niet voldeed aan alle eisen, waaronder een accountantsverklaring volgens de UEFA-regels. 'Daarmee is deelname aan de play-offs voor Europees voetbal op voorhand uitgesloten', schrijft Fortuna in een verklaring.

"We hadden de sportieve prestaties op het veld graag verzilverd met deelname aan de play-offs", reageert algemeen directeur Martijn Merks. "Het is teleurstellend dat we een sportief prachtig seizoen niet kunnen belonen", gaat hij verder. "We vinden het echter belangrijk om transparant te zijn. We zijn op dit moment druk bezig met de voorbereidingen op het nieuwe eredivisieseizoen en ondertussen verder aan het bouwen aan de toekomstbestendigheid van de club. We verwachten in het nieuwe seizoen zonder problemen te kunnen voldoen aan de licentie-eisen."

Strijd om de play-offs

Normaal gesproken spelen de nummers 5 tot en met 8 play-offs. Maar doordat Go Ahead Eagles de beker won, komt er een plekje vrij voor de nummer 9. Die plek heeft Fortuna Sittard momenteel in handen met nog twee duels te gaan. Vooralsnog profiteert Sparta Rotterdam van de situatie, zij staan tiende. De Kasteelheren hebben evenveel punten (38) FC Groningen en Heracles Almelo, alleen een veel beter doelsaldo. Ook NEC en PEC Zwolle zitten nog op het vinkentouw.

