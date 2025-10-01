Sheffield United-trainer Chris Wilder heeft zich misdragen tijdens de wedstrijd met Southampton. De frustratie liep hoog op en dat werd uiteindelijk bestraft met een rode kaart.

Sheffield United verloor dinsdagavond in de Championship met 1-2 van Southampton. In de tweede helft moest de thuisploeg het zonder de trainer doen. Na een opmerkelijk incident werd hij weggestuurd.

Oudere man geraakt

Toen Wilder voor de rust de tunnel inliep rolde er een bal naar hem toe. Die schoot uit frustratie hard het publiek in en daarbij raakte hij een fan. Het ging om een oudere man. Wilder zag het gebeuren en bood vervolgens zijn excuses aan aan de man.

De beelden waren te zien bij Sky Sports. Wilder gaf de man een hand om zich te verontschuldigen. Scheidsrechter Adam Herczeg zag het ook gebeuren en stuurde de coach met een rode kaart weg.

De situatie was met name bizar omdat Sheffield United na de eerste helft op 1-0-voorsprong stond. Southampton had voor rust een penalty gekregen, maar die werd gemist door Adam Armstrong.

In de tweede helft, zonder de trainer aan de zijlijn, ging het mis. De uitploeg maakte in minuut 51 gelijk via Ross Stewart. Diezelfde speler maakte het winnende doelpunt, slechts zeven minuten later.

Sheffield United staat door de nederlaag op de laatste plaats in de Championship met slechts drie punten uit acht wedstrijden.

Southampton staat nu op plek 14 in de competitie. De ploeg van coach Will Still heeft tien punten na acht punten.