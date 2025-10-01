Arne Slot is met zijn Liverpool in een kleine vormdip beland. Nadat hij in het begin van het seizoen nog paar keer goed wegkwam aan het einde van de wedstrijd, verloor de kampioen van Engeland nu twee wedstrijden op rij. Toch maakt Slot zich nog geen zorgen en kwam hij met een opmerkelijke uitspraak. "We hebben niet veel spelers die Salah kunnen vervangen, Frimpong kan dat wel."

Liverpool verloor dinsdagavond met 1-0 van Galatasaray in de tweede speelronde van de Champions League. Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam voort uit een strafschop, afgemaakt door Victor Osimhen. Zaterdag verloor de ploeg van Slot nog met 2-1 in extremis bij Crystal Palace.

'Ik zag dingen die mij bevielen'

Na afloop van de wedstrijd was de Nederlandse oefenmeester dan ook teleurgesteld, maar zag ook een positieve kant. "Voor mij was dit een ander soort nederlaag dan die tegen Crystal Palace, want nu zag ik veel meer dingen die me bevielen, vooral in de eerste helft. In de tweede helft werd het steeds moeilijker om kansen te creëren. Enerzijds omdat zij er vol voor gingen, daarvoor verdienen ze complimenten. Anderzijds omdat wij in de tweede helft nauwelijks aan voetballen toekwamen."

'Frimpong kan Salah vervangen'

Slot begon de wedstrijd met sterspeler Mohamed Salah op de bank. Hierover kreeg de oud-trainer van Feyenoord naderhand kritische vragen. "Je kunt ze simpelweg niet elke wedstrijd negentig minuten laten spelen. Het zou kunnen, maar dan eindigt het in blessures. Dit zien we nu steeds vaker, omdat de belasting toeneemt en spelers hierop voorbereid moeten zijn. Daarom gaat het niet altijd om willen roteren, maar om moeten roteren, omdat niet iedereen klaar is voor drie keer negentig minuten per week."

Wie de positie van Salah tegen de Turkse kampioen overnam, was Jeremie Frimpong. Dat kwam voor vele journalisten ook als een verbazing, maar Slot verklaarde zijn keuze. "Frimpong speelde vaak als wingback of rechtsbuiten bij Leverkusen en ook bij het nationale elftal. Dit is een van zijn favoriete posities. Bij ons speelde hij ook zo tijdens de voorbereiding. We hebben niet veel spelers die de positie van Salah kunnen overnemen, maar Frimpong kan dat wel."

'99,9 procent zeker dat hij niet zal spelen'

Naast de nederlaag was er nog een domper voor Slot. Hij zag namelijk 56e minuut zijn topkeeper Alisson Becker uitvallen. Over zijn blessure zei SLot hetvolgende: "Toen hij uit zijn doel kwam, voelde hij iets. Ik kan het niet precies zeggen, ik ben geen dokter. Maar als een speler tijdens een sprint iets voelt, dan naar de grond gaat en niet meer terugkomt op het veld, is dat meestal een serieus teken. Daarom zeg ik dat het 99,9 procent zeker is dat hij zaterdag niet zal spelen."

De volgende tegenstander van Liverpool is concurrent Chelsea.

