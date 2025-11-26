FC Barcelona werd dinsdagavond met 3-0 afgedroogd door Chelsea in de Champions League. Het was zeker niet de avond van wonderkind Lamine Yamal. De achttienjarige buitenspeler schoot maar eenmaal op doel en creëerde ook slechts één kans. Hierom werd hij na de wedstrijd keihard uitgelachen door een teamgenoot.

Na afloop van de wedstrijd sprak Robert Sanchez, de teamgenoot van Yamal bij het Spaanse nationale elftal, over het onderlinge duel tussen de Barcelona-speler en Marc Cucurella, de linksback van Chelsea. Cucurella werd uitgeroepen tot Man of the Match nadat hij Lamine in hun directe confrontatie volledig had uitgeschakeld.

'Hij stopte Yamal in zijn broekzak'

"Cucurella stopte Yamal in zijn broekzak", zei Robert Sanchez geamuseerd tegen de camera van het Spaanse sportmedium Mundo Deportivo. Daarna had hij een veelzeggende boodschap voor de ster van Barcelona: "Iedereen is goed, totdat ze tegen Premier League-teams spelen."

Tot slot werd hem gevraagd of het resultaat verrassend was, aangezien Barcelona voorafgaand aan de wedstrijd op Stamford Bridge als favoriet gold. "Hoezo was Barcelona favoriet? Wij waren de favorieten", zei Sanchez, de derde keeper van het Spaanse nationale elftal.

Bewogen periode

Yamal zelf komt uit een bewogen periode zo aan het begin van zijn nog prille loopbaan als voetballer. De tiener miste de laatste interlands met Spanje wegens een operatie. Deze had hij te laat bij de bond gemeld, waardoor er een kleine rel ontstond.

De operatie had alles te maken met chronische klachten die Yamal ervoer. Die klachten kwamen voort uit een soort groeipijn. Deze ontstond waarschijnlijk omdat Yamal als jong atleet snelle lichamelijke ontwikkeling onderging. Op privégebied kende hij ook een domper. Zo strandde zijn relatie met de Argentijnse rapster Nicki Nicole al na 67 dagen.

Chelsea klom na de overwinning op Barcelona naar de vijfde plaats in de Champions League-competitie. De Londenaren hebben nu 10 punten. De Catalanen staan daarentegen op de vijftiende plaats met 7 punten uit vijf gespeelde wedstrijden.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.

Reageer en praat mee!