FC Barcelona versloeg zondag Levante met 3-0 in eigen huis en staat daardoor weer bovenaan in La Liga, maar volgens de Spaanse sportkrant Marca is de rust in de kleedkamer ver te zoeken.

Die onrust komt volgens het Spaanse medium door toptalent Lamine Yamal, die niet de volledige wedstrijd speelde. De buitenspeler werd in de 88ste minuut gewisseld voor jeugdspeler Roony Bardghji.

Dit zou Lamine zichtbaar hebben geïrriteerd, zo beweert de huis-aan-huiskrant van rivaal Real Madrid: "Op zijn gezicht was duidelijk de woede af te lezen dat hij gewisseld werd". Volgens Marca zou het wonderkind daarmee zorgen voor onrust in de kleedkamer van de Catalanen.

Bardghji liet in de minuten die hij kreeg een goede indruk achter en maakte het vertrouwen waar. Na afloop sprak de trainer van Barcelona op de persconferentie lovend over hem. "We hebben ook andere spelers die het verdienen om te spelen, zoals Roony. Hij is zeer professioneel en toen hij inviel, speelde hij goed. Daar focus ik me op", aldus Flick.

Niet voor het eerst

Volgens Marca is het niet de eerste keer dat Yamal zijn frustratie de volle gang laat gaan na een wissel. Zo gebeurde dat eerder in de Champions League-wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt: Flick haalde hem pas in de 89e minuut naar de kant en de vleugelaanvaller verliet mopperend het veld, zichtbaar niet blij toen hij op de bank ging zitten. Iets vergelijkbaars gebeurde dus ook op zondag tegen Levante.

Yamal werd dit seizoen in drie van zijn zes Champions League-wedstrijden gewisseld en in zeven van de 21 competitieduels. In de Copa del Rey bleef hij telkens staan, terwijl hij in de Spaanse Supercup één keer in actie kwam als invaller vanaf de bank.

Alles over La Liga

Check hier het laatste nieuws over La Liga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.