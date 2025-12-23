Topvoetballer Lamine Yamal heeft een inkijkje gegeven in zijn levensstijl in Barcelona. Hij geeft op zijn eigen YouTube-kanaal een rondleiding door zijn huis en onthult waarom hij geen vriendin kan hebben.

Het talent van FC Barcelona woont samen met vriend Sohaib and neef Mohamed Abde in een appartement. Daar zal binnenkort verandering in komen. Yamal heeft namelijk een miljoenenvilla gekocht, waar eerder oud-speler van FC Barcelona Gerard Pique and zijn ex Shakira woonden.

Lekker ruiken

Om afscheid te nemen van het appartement deelt hij een rondleiding in een video op YouTube. Hij deelt al zijn geheimen in het huishouden. Zo heeft hij een specifieke geur in het appartement. "Het is belangrijk dat het thuis lekker ruikt", vertelt de 18-jarige Spanjaard. "Ik hou alleen van de geur van vanille. Alles in mijn huis moet vanille zijn, ook mijn zeep. Ik ruik erg lekker."

Prijzen

Ook laat hij weten dat hij niet zo georganiseerd is thuis en vaak een hele berg kleren heeft rondslingeren. Bovendien staan er veel prijzen die Yamal heeft gewonnen, waarvan hij ze zelf niet eens allemaal op kan noemen.

Hij weet wel wat zijn meest dierbare bezit is: de wedstrijdbal van de halve finale van het EK in 2024. Daarmee scoorde Yamal tegen Frankrijk. Uiteindelijk werd Spanje Europees kampioen na de finale tegen Engeland.

'Midden in de nacht...'

In de slaapkamer bewaart hij ook iets bijzonders. "Ik heb een probleem", begint Yamal. Naast zijn bed ligt een verzameling lekkernijen. "Dat is waarom ik geen vriendin kan hebben. Omdat ik 's nachts wakker word", vertelt Yamal. "Ik probeer vroeg te slapen, maar word midden in de nacht wakker."

"Dan ga ik koekjes eten", vervolgt de aanvaller. "Ik hou ervan."

De house tour is de eerste video op het YouTube-kanaal van Yamal. Inmiddels heeft hij al 200.000 abonnees. Bij tien miljoen belooft de voetballer ook zijn nieuwe woning te filmen.

