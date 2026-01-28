Arne Slot heeft zichzelf wat lucht verschaft bij Liverpool. De geplaagde oefenmeester won overtuigend met zijn ploeg in de laatste speelronde van de Champions League, waardoor het een plek bij de beste acht veiligstelde. Wel zijn er zorgen om Oranje-international Jeremie Frimpong.

Al na vier minuten hinkte de rechtsback met een blessure naar de kant. Even daarvoor greep Frimpong naar zijn hamstring, waar hij eerder dit seizoen al eens aan geblesseerd was. De teleurstelling was groot bij de Nederlander, die zijn haarband voor zijn ogen trok.

Een aderlating voor Slot, waar de spoeling achterin al zo dun is. Joe Gomez, Giovanni Leoni en Conor Bradley zijn al geblesseerd. "Ik denk dat mensen veel meer begrip zouden hebben als ze wisten waar we allemaal mee te maken hebben”, zei Slot een dag voor de wedstrijd al.

Doelpuntenregen stelt plek in top 8 veilig

Liverpool spoelde de zoveelste teleurstelling in korte tijd weg met een goed resultaat. In de competitie werd nog niet gewonnen in 2026, afgelopen zaterdag ging het mis diep in blessuretijd tegen Bournemouth (3-2 verlies).

Dus hadden The Reds wat recht te zetten Qarabag. Dat deden ze dan ook. Na de blessure van Frimpong volgden de goals zich in rap tempo op. Alexis Mac Allister en Florian Wirtz scoorden voor rust. De worstelende Mohamed Salah, Hugo Ekitiké en opnieuw Mac Allister erna: 5-0. Invaller Federico Chiesa maakte het feestje compleet.

Liverpool eindigt daarmee als derde in de competitiefase. Een plek bij de beste acht is voldoende om de tussenronde over te slaan. In het overvolle schema kan Slot dt goed gebruiken.

