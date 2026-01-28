Arne Slot zit met Liverpool in de hoek waar de klappen vallen. Niet alleen sportief gezien, ook fysiek. De ziekenboeg van de regerend landskampioen van Engeland is al overvol en daar kwam woensdagavond een Nederlander bij. Hevig teleurgesteld droop de international af.

Slot won al vijf competitiewedstrijden op rij niet, vorige week werd Olympique Marseille wel met 3-0 verslagen in de Champions League. De Nederlandse oefenmeester moet het met een krappe selectie doen, aangezien een groot deel niet fit is of om andere redenen ontbreekt. Vooral achterin is de spoeling dun, met de afwezigheid van Giovanni Leoni, Conor Bradley, Joe Gomez (allen geblesseerd) en Ibrahim Konaté (privé-omstandigheden).

Nieuwe domper voor Slot

Daar kwam in de Champions League tegen Qarabag FK uit Azerbeidzjan Jeremie Frimpong bij. De al zo kwakkelende rechtsback greep na een sprint naar zijn hamstring en kon niet verder. Een hard gelag voor Frimpong, die eerder dit seizoen ook al last had van een hamstringblessure. De in Engeland opgegroeide verdediger was zichtbaar ontdaan en trok zijn haarband voor zijn ogen. Hij werd getroost door enkele teamgenoten.

"Ik denk dat mensen veel meer begrip zouden hebben als ze wisten waar we allemaal mee te maken hebben", vertelde Slot daags voor het treffen in de Champions League op de persconferentie. De enige linie waar iedereen beschikbaar is, is op het middenveld. In de spits heeft de Nederlandse trainer alleen maar de keuze uit de Fransman Hugo Ekitiké. "Het is heel moeilijk om de juiste balans te vinden, vooral als we te maken hebben met langdurige blessures."

Sportief op weg naar beste 8

Op sportief vlak gaat het in de Champions League wel goed. Tegen Qarabag is Liverpool hard op weg om een plek bij de beste 8 in de competitiefase veilig te stellen. Door goals van Alexis Mac Allister en Florian Wirtz is het al 2-0.

