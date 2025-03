Wout Weghorst werd op zijn pik getrapt door eigen keeper met negen hechtingen tot gevolg

We kennen Wout Weghorst als een emotionele jongen. Of je nou zin hebt in tranen, woede-uitbarstingen of provocerende schoudertjes: Woutje scoort altijd. En goals dan? Die maakt hij ook soms. Niemand kan om hem heen, zo ook zijn eigen keeper niet in 2018, toen hij nog bij AZ speelde. Een 'lullige' botsing met Gino Coutinho kwam hem duur te staan, met negen hechtingen tot gevolg.

Het is de slotfase van Eredivisie-seizoen 2017-2018. Met nog twee wedstrijden te gaan, heeft AZ zich al verzekerd van de derde plek. Alleen omhoog kan er nog wat veranderen, mits de Alkmaarders de eerstvolgende wedstrijd winnen van nummer 2 Ajax. Dat staat vijf punten voor. Belangrijk potje dus voor coach John van den Brom en de zijnen. Op de training gaat het er dan ook fel aan toe. Iets te fel wellicht?

Op vrijdagmiddag komt Wout Weghorst keihard in botsing met reservedoelman Gino Coutinho. De spits schreeuwt het uit van de pijn en zijn medespelers kijken verbijsterd toe. Zo erg zelfs dat de training een aantal minuten stil ligt en uiteindelijk zelfs helemaal gestaakt wordt. Van den Brom daarover in de Telegraaf: "De verslagenheid was groot, ik was zelf ook aangedaan."

Dit is Wout Weghorst: corona-ophef, geloven in God en altijd omstreden bij Oranje én Ajax Wout Weghorst brak pas op zijn 19e door als profvoetballer, maar heeft inmiddels 43 interlands en onder andere Manchester United op zijn cv staan. Dit weten we allemaal over de man die voor Oranje op EK's en WK's al heel belangrijk is geweest. Sinds dit seizoen knokt hij keihard voor zijn nieuwste club: Ajax.

Negen hechtingen

Krijsend en huilend strompelt Weghorst het veld af. Hij gaat voor onderzoek naar het ziekenhuis, waar al snel duidelijk wordt dat de flinke wond in zijn lies- en schaamstreek gehecht moet worden. Negen hechtingen gaan er uiteindelijk in het kruis en het drama is compleet als hij te horen krijgt dat hij niet kan spelen in de topper tegen Ajax.

Van den Brom laat zijn club AZ weten dat hij dit gedrag niet accepteert in zijn spelersgroep, waarop AZ Coutinho uit de selectie zet. Dat vindt Weghorst dan weer wat overdreven en vraagt of straf teruggedraaid kan worden. Coutinho mag 'gewoon' op de bank zitten tegen Ajax, maar krijgt wel een boete van de club. Weghorst zelf ziet vanaf de tribune hoe zijn cluppie met 3-0 verliest van zijn toekomstige club.

Uitgesproken AZ-icoon haalt 'het grote' Ajax door gehaktmolen: 'Ik zie geen lijnen en strategie' AZ-iconen Barry van Galen en Barry Opdam hebben allesbehalve een hoge pet op van Ajax. De eerstgenoemde verwacht dan ook dat AZ 'gewoon' wint op bezoek bij de koploper van de Eredivisie. "Dat was het grote Ajax, hè. Ik kan er héél moeilijk naar kijken", aldus Van Galen.

Geluk gehad

Een dag erna, op maandag, geeft Weghorst tekst en uitleg in Peptalk van Ziggo Sport. "Ik had enorm veel pijn en schreeuwde het uit. Ik was in paniek. Ik voelde dat ik 'daar' geraakt werd en zag allemaal bloed. Achteraf kun je er wel om lachen, maar de chirurg heeft gezegd dat ik geluk heb gehad. Als hij me vijf centimeter verderop had geraakt, was de kans dat 'het' niet meer zou werken of andere erge dingen. Godzijdank ben ik er op deze manier vanaf gekomen.”

In de media gonst het van de geruchten dat de twee elkaar niet konden luchten. Dat is onzin, zegt hij in hetzelfde programma: "Het was een overtreding. Ik heb een schop gehad. Ik ben het hele jaar hartstikke goed met hem geweest. We hebben nooit issues gehad. Mensen gaan dat roepen, maar voor mijn gevoel was dat zeker niet aan de orde."

Ajacied Davy Klaassen deelt schattige eerste beelden van pasgeboren dochter Op 9 maart werd het eerste kindje van Ajax-speler Davy Klaassen geboren. De kersverse vader en moeder Laura Benschop deelden voor het eerste een foto van hun kleine dochter op Instagram.

Ballen in het netje

Overigens stond Weghorst voor aanvang van de wedstrijd tegen Ajax op zestien treffers in de Eredivisie, twee minder dan topscorer en teamgenoot Alireza Jahanbakhsh. In de laatste competitiewedstrijd mag Weghorst weer meedoen van de dokter en weet hij de ballen goed te raken. Tegen PEC Zwolle scoort hij tweemaal. Topscorer?

Nee, dat niet. Die dekselse Jahanbakhsh maakt in diezelfde een hattrick en mag zich topscorer van de Eredivisie noemen met 21 goals. De Iraniër verdient er een transfer mee naar de Premier League (Brighton & Hove Albion), de bokkenpruik uit Borne moet het doen met de Bundesliga (VfL Wolfsburg).