Uitgesproken AZ-icoon haalt 'het grote' Ajax door gehaktmolen: 'Ik zie geen lijnen en strategie'

AZ-iconen Barry van Galen en Barry Opdam hebben allesbehalve een hoge pet op van Ajax. De eerstgenoemde verwacht dan ook dat AZ 'gewoon' wint op bezoek bij de koploper van de Eredivisie. "Dat was het grote Ajax, hè. Ik kan er héél moeilijk naar kijken", aldus Van Galen.

Ajax heeft een voorsprong van maar liefst acht punten op naaste belager PSV, maar Opdam denkt dat de slotfase van de competitie allesbepalend gaat zijn. "Voor Ajax telt alleen nog maar het landskampioenschap. Ze staan nu al wel ruim voor, maar daar komt nu wel druk op te staan", stelt Opdam tegenover Sportnieuws.nl. Hij is niet onder indruk van de hele houding van de Amsterdammers. "Ze durven het woord 'kampioenschap' niet eens uit te spreken, dus zo zeker zijn ze ook nog niet van hunzelf."

'AZ is véél verder dan Ajax'

AZ is terug te vinden op de zesde plaats in de Eredivisie. Toch vindt Van Galen dat de ploeg van Maarten Martens er beter opstaat, ondanks de achterstand van maar liefst twintig punten. "Ik vind ze véél verder dan Ajax, alleen die hebben dit seizoen veel geluk. Ik zie geen lijnen en strategie, dus AZ moet daar gewoon winnen", zegt Van Galen, die veel verwacht van de Alkmaarders. "Ze spelen al jaren goed in de Johan Cruijff ArenA, dus ik zie ze daar wel winnen."

De oud-middenvelder steekt zijn 'irritatie' over het spel van Ajax zeker niet onder stoelen of banken. "Ik kan er gewoon héél moeilijk naar kijken. Dat was het grote Ajax, hè. Kop op, man. Je werd daar vroeger weggespeeld, maar nu zie je ze alleen maar van voren naar achter rennen."

Solide defensie van Ajax

Opdam, die als verdediger meer dan driehonderd wedstrijden speelde voor AZ, spreekt met waardering over de verdediging van Ajax. "Als AZ op een 1-0 achterstand komt, wordt het een lastig verhaal. Ajax zal dan inzakken en loeren op de counter, wat ze aardig goed voor elkaar hebben. Toch denk ik dat AZ over het algemeen een goede kans heeft om ook tegen Ajax een resultaat neer te zetten", besluit Opdam.

