Ajacied Davy Klaassen deelt schattige eerste beelden van pasgeboren dochter

Op 9 maart werd het eerste kindje van Ajax-speler Davy Klaassen geboren. De kersverse vader en moeder Laura Benschop deelden voor het eerste een foto van hun kleine dochter op Instagram.

Op de Instagramfoto zien we een heel klein en schattig handje de vinger van papa Klaassen vasthouden. Om de pols van de Ajacied is ook een gouden armbandje met de naam van hun dochter te zien; Cruz. Als omschrijving bij de foto schreef Laura Benschop: "Op een zonnige zondag is onze prachtige dochter geboren. Cruz Klaassen Benschop, 9 maart 2025."

Dit is de bevallen vrouw van Ajacied Davy Klaassen: criminoloog, haarstylist én TikTok-ster Laura Benschop Laura Klaassen-Benschop is de vrouw van Ajacied Davy Klaassen en heeft ook zelf al heel wat bereikt in haar leven. Ze reisde de wereld rond om te studeren en aan haar modellencarrière te werken. Met haar 'perfecte' haar en sprookjesachtige bruiloft maakt ze jaloersmakende content op TikTok. Toch kende het leven van Benschop de afgelopen tijd veel onzekerheid.

Reacties

Vele bekenden uit de voetbalwereld reageerden onder de post van de familie Klaassen-Benschop. Zo viel de reactie van de vriendin van teamgenoot Kenneth Taylor als eerste op. Jade Anna van Vliet schreef: "Wens jullie zoveel liefde en blijdschap saampjes. Ook oud-teamgenoot Lasse Schöne reageerde: "Gefeliciteerd maatje", gevolgd door een hartje.

Het koppel kreeg ook liefdevolle reacties van onder andere Arsenal-verdediger en oud-Ajacied Jurriën Timber, influencer Monica Geuze, de vrouw van Frenkie de Jong en Oranje-international Sherida Spitse.

Dochtertje

Afgelopen woensdag vertelde de 32-jarige Klaassen tijdens de persconferentie dat zijn dochtertje geboren was. Dit deed hij met een grote glimlach op zijn gezicht. "Met mijn vrouw gaat het ook goed, dus ik ben blij om hier te zitten", voegde de gelegenheidsaanvoerder toe aan zijn verhaal.

Trotse Davy Klaassen heeft geluk als kersverse vader: 'Als het zo door mag gaan...' Davy Klaassen is vader geworden. De middenvelder van Ajax ontbrak afgelopen zondag nog tegen PEC Zwolle vanwege de bevalling van zijn vriendin Laura Benschop. Woensdag schoof hij alweer aan op de persconferentie voor het volgende duel en daar onthulde hij het grote nieuws.

Een van de journalisten op de persconferentie viel het op dat hij een beetje witjes zag, maar daar reageerde Klaassen met een lach op. "Ik heb heerlijk geslapen. Ik zei eerder vandaag al: als het zo door mag gaan, ben ik heel gelukkig", doelend op de kleine Cruz, die lekker doorslaapt in de nacht.

Ajax

Afgelopen donderdag werd zijn ploeg vernederd in Duitsland. Eintracht Frankfurt won in eigen huis met 4-1 van Ajax waardoor er over twee wedstrijden met 6-2 werd gewonnen. Het avontuur van Ajax in Europa is daarmee over.

'Belachelijke afgang Ajax in Europa legt nog meer druk op duel met AZ: grotere schande dan het al is' Heel even leek Ajax genezen van het wisselvirus van de eerste seizoenshelft. Maar in Frankfurt sloeg dat virus hardhandig toe. Tien wisselingen voerde Francesco Farioli door, waarmee hij al voor het eerste fluitsignaal de handdoek in de ring gooide wat betreft het Europese avontuur. Een keuze die elke Ajacied zal veroordelen.

De volledige focus zal nu op de Eredivisie liggen. Ajax staat acht punten los van de nummer twee PSV. Komende zondag staat wel een zware wedstrijd te wachten, want de Amsterdammers moeten het opnemen tegen AZ. De Alkmaarders liggen tevens uit de Europa League doordat de tweede wedstrijd tegen Tottenham Hotspur in Engeland met 3-1 werd verloren. In Alkmaar wist de Nederlandse ploeg nog te verassen met een 1-0 overwinning.

Alles over de Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.