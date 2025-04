NAC-speler neemt maatregelen tegen veelbesproken AZ'er Wouter Goes: 'Had korsten op mijn armen staan'

AZ-verdediger Wouter Goes is een van de meest besproken sporters van deze week. De jongeling haalde veel trucjes uit de kast om met zijn club de bekerfinale van Go Ahead Eagles te winnen. Van knijpen tot trashtalk. Zonder effect, want Go Ahead won na strafschoppen.

Veel tijd om uit te huilen heeft AZ niet, want donderdag (morgen) komen ze alweer in actie in de vaderlandse competitie. Goes en co. nemen het in eigen huis op tegen NAC Breda. Voor de Alkmaarders is het nu zaak om zich (hoogstwaarschijnlijk via de play-offs) te plaatsen voor Europees voetbal.

Maatregelen tegen Wouter Goes

NAC-speler Boy Kemper maakte in december (1-2 verlies) van dichtbij mee wat Goes allemaal voor capriolen uithaalt tijdens een wedstrijd. " Wouter Goes: alleen maar knijpen en doen. En wat-ie allemaal zegt, daar wil ik het niet eens over hebben. Ik ben geen snitch , maar de woorden uit zijn mond kunnen echt niet. En dan ook nog al dat knijpen en trekken", zei hij destijds over het opstootje waarbij hij geel kreeg.

Gedrag van 'irritant ventje' Wouter Goes in bekerfinale zelfs door eigen club AZ veroordeeld: 'Soms wat te veel' Wouter Goes haalde tijdens de bekerfinale het bloed onder de nagels vandaan bij de spelers en fans van Go Ahead Eagles. De verdediger van AZ bleek tijdens en na de penaltyserie de gebeten hond vanwege zijn gedrag. Tot ver na het laatste fluitsignaal ging het over de Nederlandse verdediger van pas 20 jaar oud.

In gesprek met Voetbal International geeft Kemper toe dat Goes 'het volste recht' heeft om zo te voetballen, omdat scheidsrechters niets doen. " De vorige keer had ik drie dagen later de korsten op mijn armen staan. Knijpen, krassen. Misschien vindt hij het wel lekker ofzo, is het een fetisj", denkt hij. "Ik kan wel een krabpaal mee de bus in nemen. Zetten ze die bij AZ langs het veld."

Goes valt op

Bij de bekerfinale die gewonnen werd door Go Ahead eiste Goes een hoofdrol op. Tijdens de penaltyserie jaagde hij de spelers van de tegenstander op de kast. Ook ex-darter Vincent van der Voort zag het gebeuren.

Oud-topdarter haalt uit naar 'vervelende gozer' Wouter Goes (AZ): 'Moet op zijn plek worden gezet' Door zijn maniertjes praat niet alleen de Nederlandse voetbalwereld over AZ-verdediger Wouter Goes. Ook oud-darter Vincent van der Voort zag met eigen ogen dat de jongeling het bloed onder de nagels vandaan haalde bij veel spelers van Go Ahead Eagles in de bekerfinale.

"Het moeilijke voor zo’n jongen is dat hij aan de ene hand veel kritiek krijgt van mensen die niet voor AZ zijn. Maar ik denk dat hij onder de AZ-supporters razend populair wordt door dit gedrag. Dat stimuleert het dan weer", denkt Van der Voort. "Maar ja, hij moet gewoon weer effe op zijn plek worden gezet."

