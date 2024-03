Yorbe Vertessen balt alle frustratie samen in zijn eerste goal voor Union Berlin

Yorbe Vertessen heeft zijn eerste goal voor Union Berlin gemaakt. De 23-jarige Belgische aanvaller ramde zaterdag tegen Werder Bremen de openingsgoal tegen de touwen.

Vertessen kreeg met een gelukje de bal voor zijn voeten, op zo'n elf meter afstand van de goal. Hij twijfelde geen moment en lanceerde zijn raketinslag in de linkerkruising. Alle frustratie kwam er schijnbaar uit.

PSV

Frustratie ja, want de Belg verkaste in de winterstop van PSV naar de Bundesliga-club en kreeg vervolgens weinig speeltijd. Té weinig, naar zijn oordeel. Eind februari zei hij het expliciet: "Ik ben teleurgesteld." Want terwijl PSV in een rechte lijn op de Nederlandse titel afkoerste, moest hij het in Duitsland doen met invalbeurtjes.

Tegen Werder Bremen haalde hij zijn gram. Niet alleen met de goal, ook met een assist op Brenden Aaronson, die de 2-0 verzorgde. Uiteindelijk won Union Berlin met 2-1.