Yorbe Vertessen haalt uit naar PSV: 'Spelers bij Union Berlin meer eenheid dan PSV'

Yorbe Vertessen is vooralsnog een beetje teleurgesteld in zijn situatie bij Union Berlin. De Belg wilde graag vertrekken bij PSV om meer in actie te kunnen komen, maar in Duitsland zit hij veel op de bank. Toch voelt Vertessen zich wel snel thuis in Berlijn. "Bij Union zijn de spelers meer een eenheid", vertelt Vertessen.

In zijn eerste wedstrijd voor Union Berlin, uit tegen RB Leipzig, stond de buitenspeler direct in de basis. De daaropvolgende duels is Vertessen nog drie keer in actie gekomen vanaf de bank. Tegen VfL Wolfsburg kwam hij zelfs helemaal niet in actie.

"In het begin was het geen probleem voor mij", vertelt Vertessen over zijn magere speelminuten tegenover het Duitse Kicker. "Maar nu pas ik me steeds meer aan. Nu is het tijd om meer minuten te maken en te beginnen. We zullen zien wat de trainer (Nenad Bjelica, red.) beslist. Ik wil het team gewoon helpen. Want op dit moment ben ik een beetje teleurgesteld door het feit dat ik niet zoveel speel."

PSV minder een eenheid

Vertessen merkt dat de selectie van de nummer veertien van de Bundesliga op sociaal gebied anders is dan die van PSV. "Bij Union vormen de spelers meer een eenheid. In Eindhoven waren er meer kleine groepjes. Dat is het grootste verschil wat ik dat ik heb kunnen ontdekken de afgelopen weken. Veel dingen zijn nu anders."

Tijdens de afgelopen transferwindow zorgde de overgang van Vertessen naar Duitsland voor veel ophef. PSV stemde aanvankelijk in met zijn vertrek, onder voorwaarde dat hij enkele wedstrijden voor het einde van de transferdeadline nog beschikbaar zou zijn. Kort voordat Vertessen zijn transfer naar die Eisern voltooide, wilde PSV de deal afblazen vanwege een blessure van Noa Lang. Uiteindelijk kwam op de slotdag alles rond.