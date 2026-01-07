Voormalig trainer en voetballer Kevin Keegan (74) heeft kanker. Dat meldt Newcastle United, waar hij van 1992 tot 1997 en in 2008 coach was en in de jaren tachtig ook zelf voetbalde.

"Kevin Keegan is onlangs opgenomen in het ziekenhuis voor verder onderzoek naar aanhoudende buikklachten. Uit dit onderzoek is gebleken dat hij kanker heeft, waarvoor hij een behandeling zal ondergaan. Kevin is het medisch team dankbaar voor hun interventie en voortdurende zorg. In deze moeilijke tijd vraagt ​​de familie om privacy en zal verder geen commentaar geven", aldus Newcastle United.

Ballon d'Or

Als voetballer was aanvaller Keegan succesvol bij Liverpool, Hamburger SV en Newcastle United. Hij speelde 63 interlands en scoorde daarin 21 keer. Met Liverpool won hij de Champions League en werd hij drie keer kampioen van Engeland.

In zijn periode bij HSV werd hij twee keer verkozen tot Wereldvoetballer van het Jaar (1978 en 1979). Keegan is de enige Engelsman die de Ballon d'Or vaker dan één keer won. Michael Owen, Bobby Charlton en Stanley Matthews hebben de prijs allemaal één keer in bezit.

Carrière als trainer

Keegan werkte ook als trainer van Manchester City en bondscoach van Engeland. Op het EK van 2000 wisten de Engelsen onder zijn leiding de groepsfase niet te overleven. Zijn palmares als coach is minder indrukwekkend dan als speler. Met Manchester City promoveerde hij tweemaal naar het hoogste niveau, met Fulham promoveerde hij in 1998/1999 van het derde naar het tweede niveau van Engeland.

Alles over de Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.