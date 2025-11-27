Het spel en de resultaten van Ajax zijn niet om over naar huis te schrijven. Toch valt er in het buitenland een positieve ontwikkeling op in de vorm van Rayane Bounida. "Een kinderhand is tegenwoordig gauw gevuld in Amsterdam."

Het Belgische medium HLN is onder de indruk van de 19-jarige, die dinsdag zijn basisdebuut maakte in het Champions League-duel met Benfica (2-0 verlies). Bounida kreeg al complimenten van interim-trainer Fred Grim en voormalig Oranje-international Wesley Sneijder.

Het medium noemt de voetballer een 'zeldzaam lichtpunt' bij Ajax. Dat ook na het ontslag van coach John Heitinga het tij nog niet heeft weten te keren. De ploeg verloor zeven van zijn laatste tien officiële wedstrijden.

'Een YouTubesterretje draagt plots de hoop van Amsterdam op de schouders', klinkt het. Bounida ging als kind viraal met filmpjes van zijn dribbels en trucjes. Op 14-jarige leeftijd deed hij al een campagne met Eden Hazard voor Nike.

Ajax-DNA

De Belg kan profiteren van de chaos bij Ajax. 'Een kinderhand is tegenwoordig gauw gevuld in Amsterdam.' Daarom zal Bounida wellicht meer kansen krijgen om zich te bewijzen bij de club. Hij is volgens de krant in ieder geval in bezit van 'het Ajax-DNA waar de achterban zo graag over spreekt'.

'Brutaliteit'

Terwijl Ajax worstelde tegen Benfica stal Bounida de show. Hij toverde de ene na de andere actie uit de hoge hoed. Panna's, hakjes en mooie passeerbewegingen, niks was te gek. "Ik ben iemand die dat durft. Op momenten zag ik ook dat het soms de enige oplossing was", zei hij na afloop.

Ook Grim had mooie woorden over voor het talent uit de Ajax-jeugd. "Hij is comfortabel, is een rasvoetballer en speelt spelers door de benen. Dat is de brutaliteit die hij heeft. Dat konden we nu wel goed gebruiken." Ook zei de trainer dat de jonge Belg zijn stempel wel gedrukt heeft op de wedstrijd. Of hij zich nu in de basis heeft gespeeld? "Ik denk het wel ja", lacht Bounida. "Ik denk dat jullie hebben gezien wat ik vandaag gedaan heb", grijnst hij trots.

