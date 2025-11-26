Ajax heeft plannen om Jordi Cruijff aan te stellen als technisch directeur. Eerder deze week voerde de clubleiding een uitgebreid gesprek met Cruijff, de zoon van de legendarische Johan Cruijff. PSV-trainer Peter Bosz heeft een warme band met hem en reageerde op de geruchten.

Tijdens de persconferentie van PSV in aanloop naar de Champions League-clash tegen Liverpool werd Bosz gevraagd naar de mogelijke aanstelling van Cruijff bij Ajax. De trainer reageerde enigszins verrast. "Ik had veel vragen verwacht, maar deze zag ik niet aankomen...", lachte hij.

Ervaring met Jordi Cruijff

Bosz is één van de mensen in Nederland die de 51-jarige Cruijff goed kent. Zij werkten in 2016 samen bij Maccabi Tel Aviv, waar ze een sterke band opbouwden. Hoewel de samenwerking slechts een half jaar duurde, doordat Bosz naar Ajax vertrok, herinnert hij zich die periode nog goed. "Ik heb met Jordi gewerkt. Dat is me heel goed bevallen", vertelt Bosz.

Eigen visie

Vervolgens ging hij dieper in op zijn ervaringen met Cruijff. "Hij is een geweldig mens en heeft een heel eigen visie op voetbal. Het is niet direct de visie van zijn vader. Dat is interessant", aldus Bosz. Ook Cruijff heeft warme herinneringen aan de samenwerking: "Peter heeft altijd een speciaal plekje in mijn hart, omdat we heel fijn hebben samengewerkt," zei hij eerder.

"Het is interessant om met hem over voetbal te praten. Ik weet niet wat hij gaat doen. Dat is aan hem. Ik zou het wel leuk vinden om hem weer te zien, als hij het gaat doen", liet de oud-coach van de Amsterdammers optekenen.

Jordi, die al vijftien jaar ervaring heeft als technisch verantwoordelijke bij clubs en nationale teams, was onder meer actief in Cyprus, Israël, Ecuador, China en bij de voetbalbond van Indonesië.

Bijzondere band met de familie Cruijff

De band tussen de PSV-trainer en de familie Cruijff kent bijzondere momenten. In maart 2016, vlak voor zijn overlijden, bezocht Johan Cruijff zijn zoon Jordi in Tel Aviv. Tijdens dat bezoek trok Johan ook geanimeerd op met Bosz. De beelden van dat bezoek gingen de wereld over, omdat het de laatste bewegende beelden van de grootste Nederlandse voetballer ooit waren.

Liverpool - PSV

Ondertussen werkt Bosz met PSV toe naar de bijzondere Champions League-wedstrijd tegen Liverpool. De wedstrijd op Anfield begint woensdagavond om 21.00 uur. Sportnieuws.nl-verslaggevers Damian Vlottes en Aron Kattenpoel Oude Heerink doen uitgebreid verslag van alles rondom Liverpool-PSV, dat is hieronder te lezen.

