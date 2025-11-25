Wie denkt dat het niet erger kan voor Ajax, komt telkens weer bedrogen uit. Er leek weer wat hoop in de Johan Cruijff ArenA te leven, maar dat bleek allemaal voor niets. Ajax speelde een redelijke wedstrijd tegen een Benfica dat nooit aanstalten maakte er een wedstrijd van te maken. Zelfs als Ajax het spel kon maken, gaven ze niet thuis. Rayane Bounida mag dan als lichtpuntje dienen, maar de crisis in Amsterdam duurt onverminderd voort.

Het moet een nieuwe lijdensweg geweest zijn voor de Ajacieden die aanwezig waren in de Johan Cruijff ArenA. Waar ze normaliter al erg gauw alle hoop uit zich geslagen krijgen, bouwde de hoop nu stilletjes aan op, om vlak voor tijd finaal de grond ingestampt te worden.

Een nieuwe vorm van zelfpijniging in Amsterdam. Want dit Benfica kon er absoluut niks van en zelfs daar kon Ajax in aanvallend opzicht geen vuist tegen maken. Totale onmacht.

Topclub in verval

Niet alleen de manier waarop doet pijn in Amsterdam, ook het gevolg ervan kent zijn weerga niet. Ajax heeft een nieuw historisch dieptepunt bereikt en is nu officieel het lachertje van Nederland in de Champions League. Nog nooit presteerde een club uit Nederland zo slecht op het hoogste niveau van Europa. Voor Ajax was het daarbij ook de achtste Europese nederlaag op rij. Het toont allemaal hoe erg de topclub in verval is geraakt.

De Ajacied moet maar dromen van een nieuwe Fluwelen Revolutie aan de hand van iemand met de naam Cruijff. Waar Johan in het verleden via zijn column een revolutie startte, moet de nieuwe stap voorwaarts nu gezet worden door zijn zoon Jordi. Althans, dat is wat Ajax het liefste wil.

Moet hij wel instappen?

Maar Cruijff zou gek zijn als hij niet twee keer nadenkt voordat hij instapt bij dit Ajax. Alles waar zijn vader ooit voor stond, is allang niet meer bij Ajax en het is ook maar de vraag wat er mogelijk is met de middelen die dit Ajax tot zijn beschikking heeft.

Het enige dat Cruijff kan helpen is als hij een hele poos de tijd krijgt de fundering van het bestuur te smeden, waarin ook weer wat mensen met voetbalkennis/achtergronden kunnen gaan meepraten. Sneijder wordt nadrukkelijk naar voren geschoven door succesvolle mensen als Advocaat en vanavond in Amsterdam ook door Mourinho. Hij heeft misschien niet de ervaring maar wel de kennis van Ajax en van het voetbal. Iets wat nu op de cruciale posities van Ajax mist. Zowel rondom de velden op De Toekomst als op de kantoren van de ArenA.

Toekomst met Cruijff

Mocht Cruijff toch toehappen, is Ajax voor even geholpen en kan er een relatieve rust voor even terugkeren. Maar garanties halen ze met de zoon van de legende absoluut niet binnen. Cruijff heeft ervaring, maar niet per se in deze functie op topniveau. Hij liep bij FC Barcelona rond als bestuurder, maar dat was een wezenlijk andere functie.

Met zijn ervaring en eventuele bevlogenheid kan hij met zijn contacten een heleboel voor elkaar krijgen voor Ajax, als de club daarvoor open staat en klaar voor is. Tot die tijd is het hopen dat het niet meer erger kan worden voor Ajax. Je zou haast zeggen dat dat totaal onmogelijk is, maar Ajax blijft je verbazen.

