De meeste profvoetballers spelen het liefst elke wedstrijd. Dat is echter niet het geval voor FC Barcelona-doelman Wjciech Szczesny. Dat vertelde zijn broer in een bizar interview.

Szczesny ging in de zomer van 2024 met pensioen, maar in oktober van datzelfde jaar maakte hij een opmerkelijke comeback. Hij tekende voor FC Barcelona nadat de club een vervanger zocht voor de geblesseerde Marc-Andre Ter Stegen.

Tegen zijn zin in

De Poolse doelman was eigenlijk een noodoplossing voor de Catalanen, en met de komst van Joan García zou Szczesny vooral fungeren als tweede doelman. Een blessure bij García zorgde er echter voor dat de Pool toch even vaste keeper werd, tegen zijn zin in.

Dat onthult Jan Szczesny, de broer van de 35-jarige doelman, in een interview met WP Sportoke Fakty. “Ik weet dat Wojciech liever zijn teamgenoten vanaf de bank ziet spelen en alleen helpt wanneer het nodig is."

Spelplezier

Ondanks dat zijn broer liever op de bank zit, ziet zijn broer nog steeds spelplezier bij hem. "Ik zie nog steeds een glinstering in zijn ogen na elke goede redding, en daar ben ik blij om, want ik zie hem graag spelen."

"Hij heeft al genoeg meegemaakt, speelde in de belangrijkste wedstrijden, dus nu is het de beurt aan de jongere generatie. Vooral omdat Joan García een zeer competente doelman is. Wojciech is altijd klaar, maar ik denk dat hij liever toeschouwer is dan deelnemer", voegde hij eraan toe.

Professioneel

Toch verzekert Jan dat zijn broer professioneel blijft en zegt hij dat Wojciech zich ervan bewust is dat hij niet de eerste doelman van Barça is. "We weten allemaal dat Wojciech de tweede doelman is. Mijn broer was hier vanaf het begin op voorbereid. De wisseling onder de lat hangt af van wanneer Joan García weer 100 procent fit is. Ik weet niets. Vanuit het perspectief van een coach denk ik dat de keeperspositie zo cruciaal is dat het beter is om nog twee weken te wachten dan een week te vroeg te wisselen."

Drie doelpunten om de oren

Op woensdagavond stond de Pool nog onder de lat in het Champions League-duel tegen Club Brugge (3-3 gelijkspel). Hierin kreeg hij drie doelpunten om de oren. Het waren er eigenlijk vier, want in de slotfase verloor Szczesny de bal op knullige wijze wat in een goal resulteerde. Deze werd echter afgekeurd, waardoor de doelman goed wegkwam.

