De komende interland voor Oranje wordt er een waar de ploeg van Ronald Koeman zich definitief kan plaatsen voor het WK voetbal in Noord-Amerika. Hierin treft het Nederlands elftal de grootste concurrent in de groep, namelijk Polen. De interland lijkt op een zeer gunstig moment te komen, want er is sprake van een crisis bij de tegenstander.

Polen mist namelijk een flink aantal internationals als het vrijdagavond in het nationale stadion van Warschau aantreedt tegen het Nederlands elftal. Bondscoach Jan Urban kampt volgens verschillende Poolse media met meerdere blessuregevallen en enkele schorsingen.

Veel afwezigen

Volgens de Poolse krant Fakt ontbreken Lukasz Skorupski (Bologna), Jan Bednarek (FC Porto), Krzysztof Piatek (Al-Duhail SC) en Feyenoorder Jakub Moder wegens blessures. Karol Swiderski (Panathinaikos) is nog een twijfelgeval. Daarnaast zijn Przemyslaw Wisniewski (Spezia) en Bartosz Slisz (Atlanta United) geschorst. De meeste van deze namen konden de afgelopen tijd, mits fit, rekenen op een basisplek bij De Adelaars.

Vijf van de acht (mogelijke) afwezigen speelden in september nog tegen Nederland in de Kuip, die wedstrijd eindigde in 1-1. Wie wel van de partij is, is topscorer Robert Lewandowski. Urban doet wel voorzichtig met de 37-jarige spits van FC Barcelona. Hij sloot namelijk een dag later aan bij de Poolse selectie.

'Hij staat voor een extreem moeilijke taak'

Diezelfde Fakt vindt de hele situatie bij de nationale ploeg vrij opmerkelijk. "Zoveel afwezigen is een zeldzaamheid", zo schrijven ze. "Urban staat voor een extreem moeilijke taak'', concludeert de krant.

In theorie maakt Polen nog kans op directe plaatsing voor het WK. Dan moeten ze wel winnen van Oranje en een resultaat halen tegen Malta. Vervolgens mag de ploeg van Ronald Koeman dan niet winnen van Litouwen.

Alles over WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.