Ronald Koeman was vorige week aanwezig op een evenement in Zeeland. Daar sprak hij tegenover een groep en ging het ook over zijn toekomst als bondscoach. Hij zei dat hij er soms weleens over nadenkt hoe het is om te stoppen. "Maar dat had binnen de hallen moeten blijven", lacht hij. "Soms denk ik erover."

Een goedlachse Ronald Koeman schoof aan op de persconferentie maandagavond op de KNVB Campus in Zeist. Hij gaat op voor de laatste interlandperiode van Nederland dit jaar waarin plaatsing voor het WK veiliggesteld moet worden. Wanneer het evenement in Zeeland aangehaald wordt, lacht hij: "Wat een klere-eind rijden was dat", zegt hij gevat.

De toekomst

In de hallen zei Koeman verschillende zaken; een plannetje dat hij voor het WK heeft, maar hij sprak ook over zijn toekomst. Het plannetje is dat hij wellicht drie talenten meeneemt richting het WK, die meer voor de toekomst zijn. "Dat zit in mijn hoofd", spreekt hij uit op de persconferentie. Op wie hij doelt, vertelt hij niet. Maar Kees Smit kan zomaar een van die namen zijn, daar was de bondscoach erg positief over.

Een ander onderwerp dat voorbij kwam was zijn eigen toekomst. Gaat Koeman na het WK stoppen? "Dat is een mogelijkheid, maar dat ligt niet alleen aan mij... Of ja, als je het wil dan ligt het aan mij natuurlijk. Maar dat is iets, daar denk ik af en toe over na." Om vervolgens wel enige nuance te geven: "Maar het is niet iets wat mij nu bezig houdt. Maar zoals eenieder denk je weleens na over de nabije toekomst."

Vooralsnog is die toekomst dus het kwalificeren voor het WK met Oranje. Koeman reist donderdag met zijn selectie af naar Polen waar zij vrijdag tegen de nummer 2 van de poule spelen. Als ze daar winnen, is Nederland gekwalificeerd voor het WK. Bij een gelijkspel of verliespartij moeten ze het klusje klaren in eigen huis, maandagavond tegen Litouwen.

