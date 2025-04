Weergaloze Denzel Dumfries drukt stempel op historische halve finale Champions League met Frenkie de Jong

Het was een galavoorstelling in Barcelona woensdagavond tussen Barça en Inter. De hoofdrol was voor Denzel Dumfries, die bij elke Inter-goal betrokken was. Barcelona toonde zich sterk met een weergaloze Yamal door telkens terug te komen. Zoals het hoort bij een mooi voetbalgevecht eindigde het duel gelijk: 3-3. Het is te hopen dat de return net zo smullen wordt als deze wedstrijd.

De wedstrijd was pas net van start of Denzel Dumfries liet alweer zien waarom hij zo belangrijk is voor Inter. Hij was betrokken bij de snelste Champions League-goal in een halve finale óóit. Na een halve minuut wipte hij de bal voor richting Marcus Thuram die met een lepe hakbal doel trof. Hij liet Wojciech Szczęsny kansloos.

Spectaculaire omhaal

Frenkie de Jong, captain bij FC Barcelona, zag het met lede ogen aan maar richtte zijn team direct op. In eigen huis was het Barça dat na de snelle treffer het betere van het spel had. Maar toch was het wéér Inter dat scoorde en wéér was Dumfries belangrijk. Hij liet even weten dat hij weer terug was en dat hij dé man is bij Inter. Met een weergaloze omhaal maakte hij er 0-2 van.

Jubileum Yamal

Maar een halve finale als deze zou geen halve finale als deze zijn als hij niet vol spektakel zat. Namelijk nog vóór de 25e minuut scoorde Lamine Yamal de 1-2. Het wonderkind, die zijn honderdste duel voor Barça speelde, maakte een mooie actie en schoot de bal binnenkant paal binnen. Yann Sommer was kansloos.

Daarmee was het nog niet gedaan in de eerste helft. Buiten de doelpunten van Inter om, speelde Barça wonderschoon voetbal. En dat werd ook geëtaleerd bij de 2-2. Het was Ferran Torres die een prachtige, snelle aanval mocht afronden. Daarmee was de masterclass van Dumfries alweer weggevaagd.

Gekkenhuis

De tweede helft kwam wat stroever op gang, maar had net zoveel spektakel in petto als de eerste. Wéér was het Dumfries die een heldenrol opeiste. Heldhaftig kopte hij de 3-2 binnen voor Inter. Maar lang werd er niet gelachen aan de Italiaanse zijde. Een cornervariant van Barça werd kiezelhard door Raphinha in de goal gewerkt. Via de lat én doelman Yann Sommer maakte hij de 3-3.

Pech

Alles wat via Dumfries ging, veranderde in goud. Althans, zo leek het. Want een kwartier voor tijd werd een piekfijne voorzet van de Nederlander door Henrikh Mkhitaryan in het doel gewerkt. Maar millimeterwerk bij de VAR zorgde ervoor dat het feestje niet door ging. Toch nog wat pech voor de rechtsback, die ook niet blij was met zijn wissel vlak voor tijd.

Spektakel verwacht in Milaan

Zoals het hoort bij zo’n zinderend duel bleef de stand gelijk. Wat betekent dat er net zoveel spektakel verwacht mag worden in Milaan volgende week. Barça en Inter hebben nog alles om voor te spelen met deze 3-3 tussenstand in de halve finale. Deze eerste wedstrijd zal in ieder geval niet snel vergeten worden.

