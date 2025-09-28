Liefde op de tribune van Bayern München. Vrijdagavond zat de 17-jarige dochter van een clublegende in het publiek te juichen voor haar vriend die op het veld stond. Het Duitse medium BILD smulde van de beelden.

BILD omschreef het als 'een perfecte avond voor Josefine Scholl (17)'. Zij is de dochter van de legendarische Bayern München-speler Mehmet Scholl. De inmiddels 54-jarige oud-voetballer speelde liefst 469 wedstrijden voor de club. Zijn dochter Josefine kwam speciaal kijken voor Tom Bischof (20) en zag hem met 4-0 winnen van Werder Bremen.

'De twee zijn al een paar maanden een stel', weet de Duitse krant. 'Dat is geen geheim meer!' Scholl, die zichzelf omschrijft als model, heeft op Instagram liefst 60.000 volgers. Op TikTok is dat aantal nog veel groter: daar heeft zij liefst 277.000 mensen die alles van haar willen zien en weten.

Assist bij zijn basisdebuut

Voor Bischof was het ook een mooie dag. Waar de middenvelder het eerst moest doen met invalbeurten, mocht hij tegen Werder Bremen zijn basisdebuut maken. Hij beloonde zijn optreden met de assist op de vierde treffer. De doelpunten werden gemaakt door Jonathan Tah, Harry Kane (2x) en Konrad Laimer.

Bischof wordt een beetje gezien als de nieuwe Thomas Müller. Dat gaat zelfs zo ver, dat hij ook in de kleedkamer zijn plekje heeft ingenomen. "Dat wist ik eerst niet. Maar ik kreeg de plek van Thomas. Op de een of andere manier kreeg ik overal zijn plek – zelfs in de videoruimte", zei de jonge middenvelder na afloop. Müller speelt inmiddels bij de Vancouver Whitecaps.

Overstap

Bischof maakte deze zomer de overstap van Hoffenheim naar Bayern München. Hij heeft al een marktwaarde van dertig miljoen euro, maar de Duitse topclub hoefde slechts 300.000 euro voor hem te betalen. Bischof speelde ook al één interland voor Duitsland.

