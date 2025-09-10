De kritiek op Brian Brobbey bereikt een nieuw hoogtepunt sinds zijn vertrek van Ajax naar Sunderland. Woorden als 'werkweigering' en 'géén derde huwelijk' zijn gevallen in een statement van de AFCA Supportersclub. Een misplaatste en onredelijke trap na richting Brobbey. Het probleem ligt namelijk niet alleen bij de jonge spits: Ajax heeft zelf steken laten vallen.

Dat Brobbey niet is geslaagd bij Ajax staat buiten kijf, maar bij deze rasechte Amsterdammer moet verder gekeken worden. Dit is dezelfde jongen die enkele jaren geleden werd geconfronteerd met bedreigingen uit het criminele circuit en moest leren omgaan met een combinatie van privéproblemen en torenhoge verwachtingen. Hoe reageerde Ajax? In plaats van hem extra vertrouwen te geven na een teleurstellend seizoen koos de club voor een snel afscheid.

Werkweigering van Brobbey

Het verwijt over 'werkweigering’ om een transfer af te dwingen, is zeker niet ongegrond. De 23-jarige spits had zich professioneler kunnen opstellen en had uiteraard gewoon beschikbaar moeten zijn voor de wedstrijd tegen FC Volendam. Maar tegelijkertijd moet de verantwoordelijkheid bij de club worden gelegd. Een cruciale vraag blijft: hoe heeft Ajax Brobbey eigenlijk behandeld?

Hij toonde lef door terug te keren naar Ajax na zijn eerste vertrek naar RB Leipzig en gaf eerlijk toe dat die keuze een fout was. Voor ruim zestien miljoen euro werd hij teruggekocht, maar hij werd nooit echt omarmd als dé spits voor de toekomst. Hoewel hij met achttien goals en negen assists een lichtpunt was in een dramatisch Ajax-seizoen, zakte hij het afgelopen jaar flink door het ijs met slechts vier goals en drie assists.

Niet te weigeren aanbod

Juist op dat moment had de directie hem een helder plan moeten bieden, die voor de aanvalsleider niet te weigeren zou zijn: een jaar als eerste spits, de kans om zich in de kijker te spelen voor het WK, en vervolgens de stap naar een topclub in een grote competitie. In plaats daarvan werd hij gedegradeerd tot een speler die koste wat kost moest vertrekken.

De supportersvereniging schildert hem nu af als de boosdoener. Het lijkt alsof hij meer kwaad dan goed heeft gedaan, terwijl het werkelijke probleem bij de beleidsmakers van Ajax ligt. Laten we eerlijk zijn: het probleem is niet Brobbey zelf, maar hoe Ajax omgaat met zijn talenten. De club lijkt steeds meer op een onpersoonlijk bedrijf, waarin eigen jongens steeds eerder worden ingeruild voor dure aankopen.

Brobbey verdient geen trap na. Hij verdient liefde en steun, precies zoals hij altijd kreeg in de Johan Cruijff ArenA. Deze rasechte Amsterdammer is geen passant, maar een echte Ajax-jongen. Het wordt hoog tijd dat Ajax beter leert omgaan met zijn 'kinderen van de club', in plaats van ze vroegtijdig te laten vertrekken. En ook de AFCA Supportersclub mag zich achter de oren krabben: zo ga je niet om met een 'publiekslieveling'.

