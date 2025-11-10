De Nederlandse arbitrage heeft het dieptepunt bereikt, vindt oud-toparbiter Dick Jol. Het optreden van Danny Makkelie bij FC Utrecht tegen Ajax zorgde voor veel vraagtekens, maar hij vindt het hele korps een dramatische indruk maken. "Het is gewoon een nachtmerrie voor Raymond van Meenen", richt Jol zich tot de coördinator van de scheidsrechterskorps.

"Ik ben alle arbiters nagelopen", opent Jol in gesprek met Sportnieuws.nl. "Nou, Danny Makkelie is momenteel de allerslechtste scheids die er is. Het is niet meer dezelfde als anderhalf jaar geleden. Hij is totaal de weg kwijt en dan doet hij ook nog alsof hij het vak heeft uitgevonden… Het is de afgelopen weken een drama met hem."

De oud-topscheids vindt het voorbeeld bij FC Utrecht - Ajax, toen Makkelie het doelpunt van Wout Weghorst afkeurde nadat de VAR op de lijn kwam, typerend voor het seizoen van de 42-jarige leidsman. “Hij staat twee meter van de situatie vandaan, geeft duidelijk aan dat de bal wordt gespeeld en gaat ‘m toch afkeuren. Onbegrijpelijk”, zegt Jol, die daarmee aansluit bij de woorden van oud-collega Mario van der Ende.

'Laat 'm maar paar weken op het bankje'

Volgens Jol zou het een goede zaak zijn om Makkelie een tijdje buiten de schijnwerpers te houden. "Laat hem maar een paar weken thuis op het bankje zitten, een schandalig en asociaal optreden", vervolgt hij. “Ik hoop dat hij een coach heeft die hem flink aanpakt, want er staat een WK aan te komen. Gözübüyük is hem al voorbij gestreefd, dus hij moet het snel over een andere boeg gooien."

'Dit kan niet zo doorgaan'

Jol wendt zich vervolgens tot het gehele korps. “Het is een nachtmerrie voor Raymond van Meenen (coördinator van de scheidsrechters, red.). Het is ieder weekend twee of drie keer raak. Makkelie, Higler, Manschot...", somt hij enkele arbiters op op. "Het is allemaal niks momenteel. De zogenaamde talenten zakken zwaar door het ijs, het zit er gewoon niet in. Dan heb ik liever dat ze een paar jonge gasten voor de leeuwen gooien. Dit kan ook niet zo doorgaan."

"Ze zijn professional en één van de mensen die zwaar betaald worden, dan moet je er klaar voor zijn”, zegt hij resoluut. Jol ergert zich vooral aan het feit dat het wekelijks misgaat. "Ze voelen zich onaantastbaar, want die weten dat ze toch wel weer een leuk potje krijgen. Ik zit er met kromme tenen naar te kijken. Ze moeten een schop onder hun hol hebben. Het is niet zomaar even je tasje pakken om een amateurwedstrijd te fluiten…"

'Hij is soort zonnekoning'

Jol wil uiteindelijk tóch nog één keer terugkomen op Danny Makkelie, vooral omdat hij zich ontzettend stoort aan de houding van de gevallen topscheids. "Hij gedraagt zich als een soort zonnekoning. Hij heeft zijn haren veranderd en staat erbij alsof hij naar de WK-finale gaat, maar je wordt nog steeds beoordeeld op je laatste optreden, hè. Iedere wedstrijd moet je het opnieuw bewijzen en dat doet hij momenteel niet."

Jol denkt oplossing te weten

De oud-topscheidsrechter denkt wel een oplossing te weten: betere begeleiding. "Ze hebben nu ook een coach, maar dat zijn vaak niet de mensen die aan de frontlinie hebben gestaan", doelt hij op arbiters die op topniveau hebben gefloten. "Dat zijn de gasten die wél kunnen adviseren en zeggen wat je moet veranderen. Je moet simpelweg gecoacht worden door mensen die aan de frontlinie hebben gestaan", stelt Jol.

