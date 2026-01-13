De aanstaande transfer van Maximilian Ibrahimovic naar Ajax zorgt ervoor dat een eerdere rel nieuw leven wordt ingeblazen. Dat heeft alles te maken met zijn vader Zlatan en diens strijd met Rafael van der Vaart. Die blijkt behoorlijk pikant, zo beweert Hélène Hendriks.

“Maximilian Ibrahimovic gaat zijn wedstrijden spelen bij Jong Ajax", vertelt Noa Vahle, in de HNM-podcast, over de Zweedse aanvaller van 19 jaar die overkomt van AC Milan. "Wat mij dus ontzettend leuk lijkt, wat er nu gaat gebeuren: hij gaat bij Jong Ajax die wedstrijden spelen en dan is hij dus de teamgenoot van Damián van der Vaart."

En waarom dat dan zo leuk is? "Zlatan en Rafael hebben een godsgruwelijke bloedhekel aan elkaar. Dat is een heel lang verhaal, maar in 2004 tijdens een duel tussen Nederland en Zweden schopte Zlatan onze Raf uit de wedstrijd. Op zijn enkel." En dat terwijl de twee ook nog eens ploeggenoten waren bij Ajax.

Helmond Sport-uit

"Zij vinden elkaar gewoon zulke arrogante klootzakken", aldus Vahle. "Ik had vorig jaar een interview met Zlatan bij AC Milan, want daar heeft hij een hoge functie. Toen hadden we het ook over Raf en die zat bij ons in de studio. Ik vroeg hoe hij er op terugkeek en toen zei hij dat het allemaal in het verleden was en dat ze ouder waren geworden en hij superveel respect heeft en dat hij hoopt dat het goed met hem gaat."

"Toen kwamen we terug in de studio en het enige dat Raf zei is: ‘Hij vindt mij nog steeds zo’n ongelooflijke lul’", lacht Vahle. "Dus ik denk dat ze elkaar nog steeds niet mogen. Ik kijk uit naar Helmond Sport-uit, temperatuur van min vijf en dat zij dan samen op die tribune zitten.”

Sylvie Meis

Hendriks beweert dat de onvrede tussen de twee oud-Ajacieden meerdere redenen heeft: “Er ligt nog wel iets aan ten grondslag. Volgens mij heeft Sylvie (Meis, red.), die destijds bezig was met Rafael, even iets gehad met Zlatan. Ik dacht dat dat in zijn biografie stond, moeten we even checken. Maar volgens mij is dat zo.” De verhalen over de mogelijke relatie tussen de Zweed en de Nederlands presentatrice doken in ieder geval al eerder op.

Internationale rel

Vahle reageert vol verbazing op de uitspraken van Hendriks. “Heeft hij dat zelf gezegd in zijn biografie?", om daar grappend aan toe te voegen: "Ik denk dat jij straks in het Zweedse nieuws verschijnt.” Hendriks lachend: “Ik doe er alles aan om uiteindelijk internationaal te gaan.” De populaire presentatrice ging vorige week al de wereld over na een verhaal over spits Diego Costa. Daar reageert ze ook op in de uitzending:

Sylvie Meis

Meis is momenteel ook weer onderwerp van gesprek. De ex-vrouw van Van der Vaart zou weer vrijgezel zijn, zo melden Duitse media. Vervolgens kwamen er ook weer razendsnel geruchten over een nieuwe vriend: