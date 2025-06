Zo gaat Jong Oranje nog naar de kwartfinales van EK onder 21

Jong Oranje beleeft tot nu toe een zeer teleurstellend EK onder 21. De Nederlanders hebben slechts één punt na twee wedstrijden. Alsnog is er een kans om de volgende ronde te halen. In dit artikel vind je alle mogelijke scenario's.

In de eerste wedstrijd nam Jong Oranje het op tegen de leeftijdsgenoten uit Finland. In de eerste helft keken de Nederlanders al tegen een 2-0 achterstand aan, maar in de tweede helft wisten ze de stand gelijk te trekken. Mede dankzij een doelpunt van Ernest Poku in de 93ste minuut werd het 2-2.

In de tweede groepswedstrijd tegen Jong Denemarken kwam Oranje nog wel op voorsprong door een eigen doelpunt van Oliver Provstgaard, maar al snel ging het de verkeerde kant op. De Denen wisten uiteindelijk met 1-2 te winnen. Hierdoor heeft Nederland slechts één punt behaald in de eerste twee wedstrijden, waarmee ze op de derde plek staan in de groep.

Kansen op volgende ronde

Ondanks de slechte resultaten heeft Jong Oranje nog steeds kans om de kwartfinales te halen, al hebben ze het niet meer volledig in eigen hand. Op woensdagavond om 18:00 neemt de ploeg van Michael Reiziger het op tegen Jong Oekraïne, die met drie punten tweede staan in de poule. Er moet dus gewonnen worden van de Oost-Europeanen.

Daarnaast is het resultaat van de wedstrijd tussen Finland en Denemarken ook van belang. De Finnen hebben net zoals Oranje één punt. Als Finland wint, dan moeten we hopen dat dat niet met al te grote cijfers is, want dan streeft Finland Nederland voorbij in de poule. Hieronder vind je alle mogelijke scenario's voor de laatste ronde in de groep van Oranje.

Scenario 1: Nederland wint en Finland verspeelt punten

Nederland wint van Oekraïne.

Finland lijdt puntverlies (gelijkspel of nederlaag) tegen Denemarken.

Als dat gebeurt, dan eindigt Nederland met vier punten als tweede in de poule en gaat door.

Scenario 2: Nederland verliest

Bij een gelijkspel of nederlaag tegen Oekraïne ligt Nederland uit het toernooi.

Nederland heeft dan maximaal twee punten en kan niet meer over Denemarken en Oekraïne klimmen.

Scenario 3: Nederland wint en Finland wint

Nederland wint van Oekraïne én Finland wint van Denemarken.

Als beide landen vier punten hebben, telt eerst onderling resultaat, maar dat is gelijk (2-2).

Daarna telt het doelsaldo. Als beide landen vier punten hebben, dan gaat degene met een beter doelsaldo door. Nederland heeft een doelsaldo van -1 en Finland van -2.

Als het doelsaldo gelijk is, beslist het fairplay-klassement (gele en rode kaarten). Nederland heeft tot nu toe twee gele kaarten en Finland heeft er vier.

Tegenstander volgende ronde

Mocht Jong Oranje de volgende ronde weten te behalen, dan weten we ook al gelijk tegen wie de ploeg van Reiziger het moet opnemen. Portugal is groepswinnaar van groep C geworden, waardoor ze het tegen de nummer twee van groep D, de poule van Nederland. Dus mocht Nederland doorgaan, dan is Portugal de tegenstander.