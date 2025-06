Met zijn ervaring als voormalig bondscoach bij Jong-Oranje en als als assistent bij de Oranje-leeuwinnen, betwist Foppe de Haan enkele keuzes van Michael Reiziger, de huidige bondscoach, bij Jong-Oranje. "Hij had het team kunnen helpen," zegt hij over de niet geselecteerde Mexx Meerdink.

Woensdag speelt de ploeg van Reiziger een allesbepalende wedstrijd tegen Oekraïne, nadat het eerder onderuit ging tegen Denemarken en gelijkspeelde tegen Finland. Daardoor dreigt een vroegtijdige uitschakeling voor de ploeg waarvan de verwachtingen juist hooggespannen waren.

Jong Oranje-coach Michael Reiziger gewezen op mogelijke 'blunder': 'Daar ga ik niet in mee' Het gaat Jong Oranje slecht af op het EK voetbal onder 21. Bondscoach Michael Reiziger zag zijn team gelijkspelen tegen Finland en zelfs verliezen van Denemarken. Hij wordt gewezen op één mogelijke goalgetter, die mist in de selectie.

'Onderschat'

"Ik ben bij de openingswedstrijd in Bratislava geweest. Die was tussen het gastland Slowakije en Spanje. Die Spanjaarden waren écht goed. Als ik dan op tv Duitsland, Engeland en Frankrijk zie, dan zijn dat ook héél goede ploegen. Ik denk dat we dat vanuit Nederland toch een beetje onderschat hebben," deelt De Haan met De Telegraaf.

Jong Oranje-aanvoerder fakkelt eigen team volledig af na miskleun op EK: 'Drie keer niks, écht schandalig' Na een pijnlijke nederlaag tegen Denemarken (2-1) en een teleurstellend gelijkspel tegen Finland (2-2) staat Jong Oranje plots voor een zware opgave. Waar de ploeg van bondscoach Michael Reiziger vooraf nog als titelfavoriet gold, dreigt nu zelfs de knockout-fase uit zicht te raken. Aanvoerder Devyne Rensch was zichtbaar aangeslagen. "Dan heb je er helemaal niets aan", stelt de verdediger van AS Roma.

Mexx Meerdink

Een bondscoach staat voor de lastige taak om speler te selecteren. Uiteraard kunnen niet alle voetballers geselecteerd worden. De keuze om Mexx Meerdink, die bij AZ een goed seizoen draaide, thuis te laten, kreeg veel kritiek. "Ik heb Mexx Meerdink tegen SC Heerenveen gezien. Toen was hij wel écht goed. Ik weet niet precies wat er allemaal tussen hem en Reiziger is voorgevallen," reageert De Haan op die keuze.

"Het is uiteindelijk de keuze van de trainer om een speler wel of niet mee te nemen," gaat hij verder. "Maar dit is wel een jongen, die in vorm is en het team had kunnen helpen. Achteraf gezien was het toch wel verstandig geweest als Reiziger er een gesprek aan had gewijd."

'Héél terecht van KNVB om een keer van zich af te bijten': Mexx Meerdink (21) krijgt wind van voren Jong Oranje maakt zich op voor het EK in Slowakije en volgens Robert Maaskant zijn de kansen op succes zeker aanwezig. In de podcast De Maaskantine van Sportnieuws.nl spreekt de clubloze trainer zich uit over het niet-selecteren van Mexx Meerdink én de titelkansen. "Ik vind dat hij daar eerder over na had moeten denken", aldus Maaskant.

Geen verloren zaak

Toch ziet de voormalig trainer het toernooi absoluut nog niet als een verloren zaak voor Nederland. "Vergeet niet, dat we in 2006, toen we het EK voor de eerste keer wonnen, ook helemaal niet goed zijn begonnen," herinnert hij zich. Dat toernooi werd uiteindelijk door Nederland gewonnen. "Dit is wel een groep met heel veel kwaliteit, die ook echt goed kan voetballen. Kijk ook eens naar hoeveel kansen ze hebben gecreëerd tegen Denemarken. Het is nog veel te vroeg om van een verloren toernooi te spreken."

'Titelfavoriet' Jong Oranje staat voor hels karwei na nieuwe domper op EK: volgende ronde op losse schroeven Jong Oranje heeft zichzelf flink in de problemen gebracht tijdens het tweede groepsduel met Denemarken. De ploeg, die vooraf tot de kanshebbers voor de EK-titel werd gerekend, verloor met 2-1 en liet opnieuw punten liggen. Daardoor wordt het voor het team van Michael Reiziger een enorme uitdaging om überhaupt nog de kwartfinale te bereiken.

Alles over WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.